Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
Тема возвращения детей воспринимается украинцами по-разному: некоторыми не серьезно, некоторыми как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.
«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», – сказал он РИА «Новости».
Напомним, что после второго раунда переговоров украинская сторона передала России список из 339 якобы похищенных детей.
В ходе третьего раунда в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров 23 июля завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.
Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.