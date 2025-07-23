Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн

Tекст: Ирма Каплан

«Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.