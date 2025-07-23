Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?12 комментариев
Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.
«Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.
Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.
Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.
Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.
До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.