В Госдуме посоветовали иноагентам не радоваться атакам Израиля и США на Иран
Председатель думской комиссии Василий Пискарев выступил с заявлением, что иноагенты, если они действительно верят в права человека, не должны праздновать атаки Израиля и США на Иран.
Иноагентам не следует радоваться атакам Израиля и США на Иран, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает ТАСС.
По его словам, если так называемые правозащитники действительно верят в права человека, то не должны «праздновать смерть» после обстрелов Ирана.
Депутат отметил, что некоторые сбежавшие из России граждане в последние дни «верещат от восторга» в сети, приветствуя удары по иранским городам, хотя еще недавно они выступали против войны и говорили о невозможности жить в «стране, которая нападает на соседей». Он добавил, что эти люди открыто поддерживают действия США и Израиля, чтобы напомнить о себе и выполнить указания своих спонсоров.
Пискарев назвал их позицию циничной, напомнив, что даже если погибает «не ваш» человек и даже если происходящее удобно политически и сулит прибыль, «не празднуйте». Таким образом, депутат призвал не радоваться человеческим жертвам и не поощрять насилие.
Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.
При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о «новой надежде» для Ирана сатанизмом.