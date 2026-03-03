В Госдуме посоветовали иноагентам не радоваться атакам Израиля и США на Иран

Пискарев осудил реакцию иноагентов на удары Израиля и США по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Иноагентам не следует радоваться атакам Израиля и США на Иран, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает ТАСС.

По его словам, если так называемые правозащитники действительно верят в права человека, то не должны «праздновать смерть» после обстрелов Ирана.

Депутат отметил, что некоторые сбежавшие из России граждане в последние дни «верещат от восторга» в сети, приветствуя удары по иранским городам, хотя еще недавно они выступали против войны и говорили о невозможности жить в «стране, которая нападает на соседей». Он добавил, что эти люди открыто поддерживают действия США и Израиля, чтобы напомнить о себе и выполнить указания своих спонсоров.

Пискарев назвал их позицию циничной, напомнив, что даже если погибает «не ваш» человек и даже если происходящее удобно политически и сулит прибыль, «не празднуйте». Таким образом, депутат призвал не радоваться человеческим жертвам и не поощрять насилие.

Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.

При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о «новой надежде» для Ирана сатанизмом.