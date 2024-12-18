Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом и расизмом

Tекст: Вера Басилая

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, передает ТАСС.

Документ поддержали 119 стран, включая Азербайджан, Армению и Бразилию, против выступили 53 государства, среди которых США, Германия и Япония. Воздержались десять стран.

«Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества и его приверженность искоренению указанных явлений», – заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

По ее словам, резолюция призвана укрепить международное сотрудничество в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией, напомнив о важности решений Нюрнбергского трибунала.

Соавторами проекта стали Белоруссия и Туркменистан. В резолюции содержатся 74 пункта, осуждающих героизацию нацизма, пересмотр истории и использование материалов, пропагандирующих расизм и насилие. Россия предлагает резолюцию с 2005 года, и она традиционно поддерживается большинством стран. Заболоцкая осудила западные страны за попытки осложнить борьбу с неонацизмом.

Ранее руководители стран ОДКБ осудили героизацию нацистов и выразили обеспокоенность сносом памятников советским воинам в заявлении в связи с 80-летием Победы.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН ранее одобрил резолюцию, предложенную Россией, для борьбы с героизацией нацизма и современными формами расовой дискриминации.

Сенатор Константин Долгов заявил, что история запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом.