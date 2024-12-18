У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
ГА ООН одобрила резолюцию России по борьбе с неонацизмом и расизмом
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом и расизмом
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию России по борьбе с неонацизмом, получив поддержку 119 стран, включая Китай и Бразилию, тогда как США и Германия проголосовали против.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, передает ТАСС.
Документ поддержали 119 стран, включая Азербайджан, Армению и Бразилию, против выступили 53 государства, среди которых США, Германия и Япония. Воздержались десять стран.
«Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества и его приверженность искоренению указанных явлений», – заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.
По ее словам, резолюция призвана укрепить международное сотрудничество в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией, напомнив о важности решений Нюрнбергского трибунала.
Соавторами проекта стали Белоруссия и Туркменистан. В резолюции содержатся 74 пункта, осуждающих героизацию нацизма, пересмотр истории и использование материалов, пропагандирующих расизм и насилие. Россия предлагает резолюцию с 2005 года, и она традиционно поддерживается большинством стран. Заболоцкая осудила западные страны за попытки осложнить борьбу с неонацизмом.
Ранее руководители стран ОДКБ осудили героизацию нацистов и выразили обеспокоенность сносом памятников советским воинам в заявлении в связи с 80-летием Победы.
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН ранее одобрил резолюцию, предложенную Россией, для борьбы с героизацией нацизма и современными формами расовой дискриминации.
Сенатор Константин Долгов заявил, что история запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом.