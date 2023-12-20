Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом

Сенатор Долгов: Вашингтон пытается использовать идеологию неонацизма против России, но планы США обречены на провал

Tекст: Анастасия Куликова

«Россия ежегодно с 2005 года выносит на голосование в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, и США ежегодно голосуют против. С 2016 по 2021 годы стабильно две страны голосовали против документа – это США и Украина», – напомнил сенатор Константин Долгов.

Позиция этих стран понятна, добавил он, указав на взгляды офиса Зеленского и главных его спонсоров – американцев. «Евросоюз частенько трусливо воздерживался от голосования, – продолжил Долгов. – На мой взгляд, это странно. Как можно воздерживаться по резолюции, которая призывает не допустить возрождения нацизма, в которой содержится осуждение Холокоста?» В этой связи собеседник особенно указал на позицию Германии. В этой стране, напомнил парламентарий, нацизм официально осужден и запрещен.

Он также заметил, что в 30-е годы XX века британцы и те же американцы пытались использовать нацизм в борьбе с Советским союзом. По его мнению, нынешние попытки Вашингтона использовать нацизм в борьбе с Россией окажутся провальными.

Долгов отдельно обратил внимание на позицию Канады. Он напомнил, что в сентябре в парламенте этой страны чествовали бывшего военного СС «Галиция». «Канадские политики замараны по самые плечи. Но они готовы на все в борьбе с Россией», – указал парламентарий.

«Результаты голосования по резолюции в этом году показали, что 49 стран сделали выбор в пользу политики США, которые используют неонацистскую идеологию и неонацистские движения для борьбы с Россией. Я считаю, что эти государства покрывают себя международным позором и становятся в положение изгоев», – подчеркнул Долгов.

Долгов убежден, что история запомнит тех, кто на голосовании в ООН «нажал на красную кнопку». «Уже в скором будущем отговорки вроде «не понравилась формулировка в четвертой строке третьего абзаца» приниматься не будут. Эти страны оказываются на темной стороне истории, и последствия для них будут самые печальные», – прогнозирует собеседник.

При этом сенатор акцентирует, что речь идет о правительствах стран, а не о народах. «Огромное количество людей и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Бельгии, и в той же Канаде осуждает нацизм. Им стыдно за то, что творят их политики. Таких людей будет становиться все больше, – ожидает Долгов. – Власти стран, которые так голосуют, которые ведут себя так на международной арене, будут нести за это историческую и моральную ответственность. И обелиться у них не получится».

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, в том числе Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба. 14 стран воздержались. 49 выступили против. Среди них – США, Германия, Украина, Япония и Канада. Многие из них попытались оправдать свой голос против резолюции тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» СВО.

В документе странам рекомендуется сделать необходимые шаги в законодательной сфере и в сфере образования, чтобы не допустить «пересмотра истории и итогов Второй мировой войны», «отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Резолюция осуждает случаи пропаганды нацизма, включая соответствующие граффити и рисунки на памятниках жертвам Второй мировой войны. Подчеркивается, что страны должны избавиться от всех форм расовой дискриминации. Документ осуждает продвижение в ходе образовательного процесса идей расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что поддержка в организации ежегодной резолюции Москвы о борьбе с героизацией нацизма растет. «Динамика у нас положительная, – приводит ее слова ТАСС. – Мы идем вперед, может не таким быстрым темпом, как нам бы этого хотелось, но мы действительно будем набирать год от года».

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН принимает подобные резолюции с 2005 года. В декабре прошлого года в поддержку документа проголосовали 120 стран, против – 50, еще десять воздержались. Среди тех, кто голосовал тогда против, – США, Германия, Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и др.