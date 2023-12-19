ГА ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету

Авиаэксперт Гусаров назвал нарушением международного права запрет Осло на посадку самолета РФ с нуждавшимся в помощи пассажиром

Tекст: Анастасия Куликова

«Обязательства всех стран направлены не только на обеспечение безопасности полетов, но и на сохранение жизни пассажиров. Если человеку на борту самолета стало плохо, то, конечно, должны быть предприняты действия для того, чтобы спасти его жизнь», – отметил Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

Действия Осло, по его словам, выглядят как нарушение международного воздушного права. Однако, как считает специалист, международные организации не станут проводить каких-либо расследований инцидента.

«К сожалению, западные чиновники, которые твердили о правах человека и о верховенстве этих норм, принимают решения, основываясь исключительно на собственной выгоде. Международные правовые нормы в отношении России нарушаются сплошь и рядом. Например, многие санкции, которые ввели в отношении российских авиакомпаний и самолетов, незаконны, но мировое сообщество не спешит исправлять ошибки», – указал собеседник.

По мнению Гусарова, у Москвы есть несколько вариантов ответных действий на ситуацию с российским бортом. «В первую очередь нашим специалистам необходимо провести оценку инцидента, понять, действительно ли были правовые основания у Осло для отказа», – считает авиаэксперт. Следующим шагом, добавляет он, следует подать жалобу в ИКАО на нарушение тех или иных международных конвенций, если специалисты придут к мнению, что такое имело место.

Причем ссылка на рестрикции, введенные против России, в этом случае будет неправомочна, уверен аналитик. «Разве санкции освобождают от выполнения международных обязательств? Если вы под этим подписались, то будьте любезны – выполняйте», – обратился Гусаров к западным чиновникам.

По мнению эксперта, России также стоит проработать этот инцидент по линии МИД. «Главное, не отвечать Норвегии зеркально. В отличие от западных стран, мы остаемся в правовом поле, соблюдаем закон и свои обязательства. Сворачивать с этого пути России не стоит», – резюмировал Гусаров.

Ранее стало известно, что самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии в экстренной ситуации. Борт российской авиакомпании Nordwind Airlines совершал рейс из Москвы на кубинский курорт Варадеро 18 декабря. Через несколько часов после вылета из пункта назначения у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

Командир по ситуации принял решение совершить экстренную посадку для того, чтобы человеку оказали срочную медицинскую помощь. Однако, по словам пассажиров рейса, в ближайшем аэропорту Норвегии экипажу в разрешении приземлиться отказали.

Примечательно, но чуть ранее Норвегия согласовала пролет российского борта в свое воздушное пространство из-за ситуации с пассажиром. Как пишет NRK, экстренный медицинский случай является основанием для разрешения.

В результате инцидента российское судно было вынуждено развернуться и отправиться обратно в Москву. Из Шереметьево пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи.