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В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Комитет ГА ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Комитет Генеральной ассамблеи ООН в пятницу вечером принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией.
За резолюцию высказались 112 государств, против выступили 50, воздержались – 14, передает ТАСС. Против проголосовали в том числе Британия, США, Австрия, Германия и Италия.
В резолюции содержится 74 пункта. В частности, она осуждает героизацию и пропаганду нацизма, приветствует усилия по сохранению исторической правды. Документ также приветствует рекомендации по мерам для предотвращения отрицания преступлений против человечности, предотвращение пересмотра истории и итогов Второй мировой.
В ней также есть «безоговорочное осуждение» любого отрицания или попытки отрицания Холокоста, всех проявлений религиозной нетерпимости подстрекательств, преследований или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что голосование Германии, Италии и Японии против резолюции является прискорбным фактом.