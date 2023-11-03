В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Комитет ГА ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Tекст: Алексей Дегтярев

За резолюцию высказались 112 государств, против выступили 50, воздержались – 14, передает ТАСС. Против проголосовали в том числе Британия, США, Австрия, Германия и Италия.

В резолюции содержится 74 пункта. В частности, она осуждает героизацию и пропаганду нацизма, приветствует усилия по сохранению исторической правды. Документ также приветствует рекомендации по мерам для предотвращения отрицания преступлений против человечности, предотвращение пересмотра истории и итогов Второй мировой.

В ней также есть «безоговорочное осуждение» любого отрицания или попытки отрицания Холокоста, всех проявлений религиозной нетерпимости подстрекательств, преследований или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что голосование Германии, Италии и Японии против резолюции является прискорбным фактом.