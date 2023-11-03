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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    26 комментариев
    3 ноября 2023, 19:40

    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    Комитет ГА ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет Генеральной ассамблеи ООН в пятницу вечером принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией.

    За резолюцию высказались 112 государств, против выступили 50, воздержались – 14, передает ТАСС. Против проголосовали в том числе Британия, США, Австрия, Германия и Италия.

    В резолюции содержится 74 пункта. В частности, она осуждает героизацию и пропаганду нацизма, приветствует усилия по сохранению исторической правды. Документ также приветствует рекомендации по мерам для предотвращения отрицания преступлений против человечности, предотвращение пересмотра истории и итогов Второй мировой.

    В ней также есть «безоговорочное осуждение» любого отрицания или попытки отрицания Холокоста, всех проявлений религиозной нетерпимости подстрекательств, преследований или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что голосование Германии, Италии и Японии против резолюции является прискорбным фактом.

    2 ноября 2023, 21:37
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного ГУМВД.

    На выходных в нижегородских пабликах в соцсетях соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником другого мальчика. Подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что близкие родственники подростка нарушили правила пребывания в России. 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

    В отношении мужчины и женщины составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Им назначено наказание в виде штрафа, а также выдворение из России. Их трое несовершеннолетних детей также будут выдворены вместе с родителями.

    Как уточнил источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья – уроженцы Азербайджана.

    Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.

    Коментарии (59)
    3 ноября 2023, 13:52
    В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой в Россию

    Песков о возвращении Пугачевой: Родство с иноагентом не должно становиться именем нарицательным

    В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой в Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские граждане могут свободно покидать страну и возвращаться в нее вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал приезд в Россию певицы Аллы Пугачевой, которая является женой иноагента.

    Песков подчеркнул, что любой добропорядочный, законопослушный гражданин всегда свободно возвращается на свою родину – Российскую Федерацию, а также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявлял, что с теми, кто, уехав за пределы России, занял ярко выраженную антироссийскую позицию и поддерживал киевский режим, «нам не пути», а остальных Родина «всегда ждет».

    В пятницу СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова и остановилась в своем замке в подмосковной деревне Грязь.

    Коментарии (102)
    2 ноября 2023, 20:23
    СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию
    СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Народная артистка Алла Пугачева вернулась в Россию, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

    Источник канала сообщил, что артистка «въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», сообщает Ura.ru.

    Отмечается также, что она была одна, супруг Максим Галкин (внесен в России в реестр иноагентов) в Россию не приехал.

    Ранее СМИ сообщили, что после обострения палестино-израильского конфликта певица Алла Пугачева с детьми якобы отправилась на Кипр. Между тем некоторые СМИ со ссылкой на окружение Пугачевой сообщали, что певица не появлялась на Кипре, но и в Израиле ее тоже нет. Местонахождение звезды засекречено. По некоторым данным, она могла уехать в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

    Коментарии (61)
    3 ноября 2023, 12:23
    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада

    Депутат Рады Гетманцев рассказал о плане Б на случай прекращения помощи Запада

    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

    Как заявил он в эфире телеканала «Рада» на вопрос о том, готовит ли Киев запасной план, безусловно есть план Б, но не нужно ставить вопрос таким образом, что нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если Украина не получит помощь, потому что есть уверенность в том, что помощь будет, передает ТАСС.

    Гетманцев добавил, что, возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля денег или в другом объеме, «но точно она будет». Он подчеркнул, что «ситуация достаточно сложная на финансовом фронте», так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах.

    «В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере 42 млрд долларов, но из гарантированных сумм мы имеем лишь 15 млрд – это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом», – добавил депутат.

    По его словам, Украина не имеет гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год, а без этой поддержки будет очень трудно.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

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    3 ноября 2023, 08:35
    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды

    «Коммерсант»: В Азербайджане задержан главарь избивавшей людей в Петербурге банды

    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Азербайджане задержали объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Петербурге, Турала Мамедова, пишут СМИ со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.

    По его словам, в данный момент Мамедова арестовали, он находится в полиции, передает «Коммерсант».

    Мамишев рассказал, что после прохождения определенной процедуры главу банды «выдадут России».

    «Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», – подчеркнул он.

    Напомним, группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Коментарии (26)
    3 ноября 2023, 09:42
    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву

    «Московский комсомолец»: Алла Пугачева приехала в Москву на поезде из Пскова

    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова.

    Видео разместил «Московский комсомолец». Пугачеву, по информации газеты, встретили на перроне двое помощников, из вагона поезда она вышла одной из последних, чтобы остаться незамеченной.

    Отмечается, что пока певица шла по перрону, ни один человек не обратил на нее внимания. Затем Пугачева села в черный автомобиль представительского класса с затемненными стеклами и уехала.

    Также в Telegram-каналах появилось видео из замка в подмосковной деревне Грязь, на территорию которого въехал черный автомобиль.

    Информация о возвращении Пугачевой в Россию появилась ранее в пятницу. Певица, как сообщалось, приехала без мужа и детей.

    Коментарии (67)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (21)
    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (25)
    2 ноября 2023, 21:48
    Разработку чеченской боевой «Джихад-машины» поручили МГТУ имени Баумана
    Разработку чеченской боевой «Джихад-машины» поручили МГТУ имени Баумана
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н.Э. Баумана по созданию боевой «Джихад-машины».

    По словам Хакимова, МГТУ им. Баумана займется разработкой конструкторской документации, передает ТАСС. «В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», – сказал министр.

    По его словам, это будет «легкая маневренная боевая машина для нужд СВО, так называемая Джихад-машина.

    В январе в Чечне решили запустить производство легкого военного автомобиля «Джихад-машина».

    Коментарии (12)
    3 ноября 2023, 14:35
    Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов

    КП: Уехавший из России актер-иноагент Смольянинов зарабатывает пением в переходах

    Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уехавший из России актер-иноагент Артур Смольянинов, живущий в Риге, рассказал, что зарабатывает на жизнь пением в переходах, сообщили СМИ.

    Как передает КП, Смольянинов рассказал, что решил сменить амплуа. Артур создал музыкальную группу под названием cheLovek, вместе с которой играет в переходах.

    Творческий коллектив актер сколотил из таких же эмигрантов, как и он сам. Поскольку приглашать никому не известную группу дать концерт никто не спешит, Смольянинов и его приятели уже год играют в Латвии в переходах. По словам экс-актера, в декабре группа даст свой первый концерт на большой сцене.

    Ранее российский актер Артур Смольянинов (иноагент) и бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович были внесены в список террористов и экстремистов.

    Коментарии (23)
    3 ноября 2023, 02:23
    Появилось подтверждение приезда Пугачевой в Россию

    РИА «Новости» стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

    Появилось подтверждение приезда Пугачевой в Россию
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Осведомленный источник РИА «Новости» сообщил о возвращении Пугачевой в Россию.

    По словам источника, Пугачева приехала в Россию через Псков. По имеющимся у источника данным, певица была одна, без мужа, передает РИА «Новости».

    Накануне появилась информация, что артистка вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области.

    Ранее в окружении артистки сообщили, что после обострения палестино-израильского конфликта Пугачева с детьми якобы отправилась на Кипр. По другим данным, певица не появлялась на Кипре, но и в Израиле ее тоже нет. Местонахождение Пугачевой засекречено. По некоторым данным, певица могла уехать в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

    Коментарии (51)
    3 ноября 2023, 15:44
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о них.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 04:59
    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут «фронтальное наступление» на Россию

    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций в отношении Москвы куда больше для коллективного Запада, чем для РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы заявил, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Как отметил Антонов, действия Белого дома хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Дипломат подчеркнул, что урон от попыток уколоть Москву куда больше для государств Запада, чем для России, передает ТАСС.

    Антонов заявил, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию везде и всюду – от политики и экономики до вопросов прав человека – с целью помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей, а главное – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации.

    Как считает дипломат, с большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию – мартовским выборам президента России.

    «При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», – подчеркнул Антонов.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

    Коментарии (18)
    3 ноября 2023, 08:59
    Военкоры показали огневой налет российских танкистов на пункт РЭБ и связи ВСУ

    Танкисты бригады Невского уничтожили пункт РЭБ и связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты бригады Невского разнесли пункт РЭБ и связи ВСУ, сообщили СМИ.

    Как рассказал военкор RT Филипп Прокудин, экипаж Т-72 бригады Невского (Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени святого благоверного князя Александра Невского) устраивает короткие огневые налеты и наносит удары как с закрытых позиций, так и прямой наводкой по целям противника.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал, что после сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

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