Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров назвал прискорбной позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о героизации нацизма
Голосование Германии, Италии и Японии против резолюции о недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций.
Лавров указал на то, что этот факт «ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов», передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что человечество вновь стоит на развилке, задача не допустить скатывание к большой войне и окончательный развал механизмов международного сотрудничества отвечает общемировыми интересам.
Ранее Лавров заявил, что страны Запада вместе с США постоянно берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад является собой «империю лжи».