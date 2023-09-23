  • Лавров назвал не соответствующим действительности заявление Гутерриша по Украине
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    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Лавров назвал Запад «империей лжи»
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    В новом учебнике истории России решили изменить главу о репрессиях
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    58 комментариев
    23 сентября 2023, 20:16

    Лавров назвал прискорбной позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о героизации нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Голосование Германии, Италии и Японии против резолюции о недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций.

    Лавров указал на то, что этот факт «ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что человечество вновь стоит на развилке, задача не допустить скатывание к большой войне и окончательный развал механизмов международного сотрудничества отвечает общемировыми интересам.

    Ранее Лавров заявил, что страны Запада вместе с США постоянно берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад является собой «империю лжи».

    23 сентября 2023, 15:06
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, рассказал командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».

    Он рассказал РИА «Новости», что после того, как танк уничтожили, разведгруппа выдвинулась к технике в надежде взять «языка». Оказалось, что все члены экипажа погибли, кроме механика-водителя. Когда тот проснулся, он стал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте).

    По словам «Легенды», механик-водитель подчеркнул, что не является наемником, он военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты. Кроме того, мехвод назвал свою бригаду и место ее дислокации.

    Российский разведчик добавил, что после того, как он сообщил немецкому мехводу о серьезности ранения, тот сказал, что «очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать». Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Коментарии (85)
    23 сентября 2023, 09:43
    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР

    Депутат крымского парламента Трофимов заявил, что при передаче полуострова УССР ссылались на несуществующий документ

    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого в природе не существовало, сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

    По его словам, президиум указом постановил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, при том, что такого документа в природе не существовало, передает РИА «Новости».

    Эти данные выяснила рабочая группа во время изучения архивов, сообщил Трофимов. Он отметил, что группа в принципе не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

    Таким образом, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт в нарушение всех конституционных процедур.

    Трофимов подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав крымчан.

    По словам депутата, для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР.

    «Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – подчеркнул Трофимов.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.

    Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР.

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    23 сентября 2023, 08:57
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ

    ВС России ударили «Солнцепеками» по живой мощи ВСУ в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке

    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» ударили по скоплениям живой мощи ВСУ на Донецком направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям украинских военных с помощью систем «Солнцепек» в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке, передает РИА «Новости».

    Также Минесашвили добавил, что средствами ПВО были уничтожены семь украинских БПЛА близ населенных пунктов Берестовое и Отрадовка в ДНР.

    Кроме того, по его данным, военные подразделения южной группировки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении около Клещеевки, Марьинки и Северного.

    Ранее ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

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    23 сентября 2023, 03:03
    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ

    В Севастополе местные жители устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ

    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Севастополя начали массово исполнять гимн города «Легендарный Севастополь» после ракетной атаки на штаб Черноморского флота, они публикуют видео с исполнением песни в соцсетях.

    К флешмобу присоединились целые семьи и рабочими коллективами, сообщил телеканал СТВ.

    Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале отметил, что это спонтанная акция, ее придумали сами севастопольцы и начали публиковать ролики на личных страницах.


    «И это еще раз доказывает, что Севастополь – это всегда про единство, сплоченность и веру в победу», – отметил градоначальник.

    По его словам, идею подхватили уже и городские телеканалы.

    В пятницу ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны России опровергли сообщения о гибели военного, там пояснили, что военнослужащий пропал без вести.

    Sky News заявлял, что удар по штабу нанесли с использованием ракет Storm Shadow.

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    23 сентября 2023, 06:10
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пленный украинский офицер передал российской стороне информацию о завербованных корректировщиках, наводящих артиллерию на жилые кварталы и города в ДНР, а также раскрыл данные руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении, сообщил источник.

    Украинский офицер сдался добровольно, он передал данные на офицеров 10-го корпуса ВСУ – имена, фамилии, отчества, должности, звания, телефоны и вид деятельности, сказал собеседник РИА «Новости».

    Также пленный на своем смартфоне показал электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. По его словам, в документах содержатся данные на руководящий офицерский состав 10-го корпуса.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ВСУ в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, они начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

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    23 сентября 2023, 16:20
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Трое военнослужащих танковой дивизии рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ.

    По словам одного из бойцов, около 9.00, выехав на БТР-82, они заблудились из-за особенностей местности. Находясь под обстрелом противника, они все же смогли прорвать первую линию обороны украинских сил.

    «Уже по факту поняли, что произошло. Заехали не туда», – пошутил один из солдат в интервью, опубликованном на Telegram-канале «Соловьев».

    За выполнение боевой задачи военнослужащие были награждены орденом Мужества.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (17)
    23 сентября 2023, 16:55
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Работы по созданию ракеты «Змеевик» приостановлены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Он рассказал ТАСС, что приостановка разработки связана с тем, что усилия ОПК направлены на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Собеседник агентства рассказал, что «Змеевик» по своим характеристикам похож с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Новая ракета создается для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

    Он отметил, что у Минобороны США есть проблемы с созданием Dark Eagle. В связи с этим госзаказчик направил разработчику «Змеевика» указание о направлении сил на на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Напомним, в России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу. Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».

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    23 сентября 2023, 10:42
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    @ Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Женщины-фармацевты в преддверии их постановки на воинский учет начали массово увольняться и уезжать из страны, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу украинской ассоциации «ФармРада» Елену Прудникову.

    Так, за последние две недели в стране уволились тысячи фармацевтов, часть из бывших специалистов уехала в Европу, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Кто будет работать – вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», – сообщила Прудникова.

    Особенно массово уезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины, отметила глава ассоциации.

    Ранее сообщалось, что на Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые с 1 октября должны встать на воинский учет.

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    23 сентября 2023, 13:37
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ.

    Также под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ.

    Удалось частично уничтожить запасы крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, ЗРК и другую западную технику, переданную Украине.

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    23 сентября 2023, 12:44
    Медведева и Туктамышева показали фото в купальниках

    Российские фигуристки Медведева и Туктамышева сделали фото в купальниках

    Медведева и Туктамышева показали фото в купальниках
    @ Paul Chiasson/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева опубликовали совместное фото у бассейна.

    Медведева опубликовала в фан-группе своего Telegram-канала снимок, на котором они с коллегой Туктамышевой сидят у бассейна в купальниках.

    «С легким паром», – подписала снимок Медведева.

    «Банные кошки», – прокомментировала Туктамышева.

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    22 сентября 2023, 21:57
    СМИ: Украина атаковала штаб Черноморского флота британскими ракетами Storm Shadow

    Sky News: Украина атаковала штаб Черноморского флота британскими ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован Украиной с использованием британских ракет Storm Shadow.

    Британские ракеты Storm Shadow использовались киевским режимом для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже появилась информация о гибели военнослужащего в результате атаки. В Минобороны России опровергли гибель военного, уточнив, что один российский военнослужащий пропал без вести.

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    23 сентября 2023, 15:51
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Германии с начала спецоперации на Украине предоставили убежище 90 российским дезертирам и отказникам, сообщает RND со ссылкой на данные немецкого МВД.

    Всего было направлено около 3,5 тыс. заявлений на предоставление убежища. Еще 1100 заявлений были перенаправлены в другую страну Евросоюза, пишет «Коммерсант».

    В Федеральном ведомстве по миграции и беженцам заявили, что «дезертиры должны продолжать получать международную защиту на регулярной основе».

    Ранее Госдума одобрила поправку о штрафах за неявку по повестке в военкомат.

    Коментарии (18)
    23 сентября 2023, 09:56
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что у причала близ Сухарной балки упали обломки ракеты.

    Также Развожаев отметил, что на место ЧП уже выехали сотрудники спецслужб.

    Как тем временем сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

    Накануне киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Коментарии (35)
    23 сентября 2023, 07:44
    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления

    Украинский командующий Тарнавский назвал взятие Токмака условием признания успеха «контрнаступа»

    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минимальным требованием для признания контрнаступления успешным стало бы взятие под контроль города Токмак в Запорожской области, заявил командующий оперативно-стратегической группой «Таврия» Александр Тарнавский.

    Токмак является «целью-минимум», сказал Тарнавский CNN, передает РИА «Новости».

    По его словам, наступлению может помешать погода, она может затруднить проход тяжелой техники. Но это маловероятно, поскольку ВСУ двигаются «в основном без техники».

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Токмак станет одним из приоритетных направлений ВСУ зимой.

    Коментарии (8)
    23 сентября 2023, 15:50
    Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
    Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
    @ Владимир Иванов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Звенигороде Московской области неизвестный зарезал мужчину, причиной произошедшего стал лай собаки, сообщают СМИ.

    Как сообщает «360», пострадавший возле подъезда беседовал с женщиной, которая выгуливала маленькую собаку. Проходившему мимо не понравился лай собаки, он начал ссориться с хозякой, а затем достал нож.

    Пострадавший мужчин попытался вступиться за женщину, в результате чего получил от нападавшего несколько ударов ножом. По данным издания, утром 23 сентября мужчина скончался в реанимации.

    Ранее в иркутском торговом центре на посетителя напал мужчина с ножом, пострадавший получил несколько ножевых ранений.

    Коментарии (12)
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