Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров назвал Запад «империей лжи»
Лавров назвал Запад «империей лжи» из-за невыполнения обязательств
Западные страны вместе с США постоянно берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад является собой «империю лжи», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В ходе дискуссии Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин отметил, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», передает ТАСС.
Министр констатировал, что сейчас рождается новый мировой порядок. «Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», – сказал Лавров.
Ранее Лавров указал на то, что Сербии и Турции приходится ждать своей очереди на вступление в Европейский союз десятилетиями, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину вне очереди.