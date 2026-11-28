Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
«Единая Россия» предложила ужесточить экологический контроль на Байкале
«Единая Россия» призвала усилить экологический контроль на Байкале
Развитие туристической инфраструктуры на Байкале требует усиления экологической ответственности и строительства очистных сооружений, заявил зампред комитета Госдумы по экологии Дашибал Мункожаргалов.
«Туристическая инфраструктура должна расти вместе с ответственностью. Достроить качественные очистные сооружения, вести мониторинг воды, вовремя информировать граждан и беречь природу – не дополнение, а условие развития», – приводит слова Мункожаргалова ТАСС.
Он отметил, что поводом для заявления стали данные ученых об обнаружении в Байкале и водохранилищах Ангары цианобактерий, которые могут вырабатывать опасные микроцистины и сакситоксины. Очаги их активности выявлены в районах с высокой туристической нагрузкой.
Сохранение озера отвечает курсу на защиту природного наследия, отметил депутат. Он подчеркнул, что «Единая Россия» готова поддерживать решения для баланса между туризмом и сохранением природы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий научный сотрудник Геологического института СО РАН Евгений Кислов сообщил о сохранении чистоты Байкала вопреки распространению выделяющих токсины цианобактерий.
В тот же день правительство России предложило доработать законопроект о регулировании численности бакланов для сохранения экосистемы озера.
Во вторник эколог Елена Шаройкина заявила о необходимости всесторонней оценки последствий для Байкала до принятия решения о строительстве ГЭС в Монголии.