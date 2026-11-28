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Выжившая после инъекции американка попыталась отменить смертный приговор
Выжившая после казни американка Пайк решила добиться отмены смертного приговора
Американка Криста Пайк, которая выжила после попытки казни в Теннесси, может добиться отмены смертного приговора из-за сокрытия от присяжных сведений об изнасилованиях в детстве, заявила профессор права Ричмондского университета Коринна Лейн.
Защита Пайк обратилась в федеральный суд, утверждая, что на процессе присяжным не представили важные свидетельства о пережитом ею сексуальном насилии, передает РИА «Новости». Теперь адвокаты добиваются слушаний для возможного пересмотра наказания.
«Если ей удастся добиться слушаний по этому вопросу, у нее хорошие шансы на то, что вопрос о наказании вновь передадут присяжным. И тогда я не могу представить, чтобы они приговорили ее к смерти, особенно если учесть, что ее молодой человек, проходивший по тому же делу, получил пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения», – рассказала Лейн.
По ее словам, Пайк родилась с фетальным алкогольным синдромом и с раннего детства подвергалась сексуальному насилию. В 11 лет ее изнасиловал сосед, а в 17 лет – незнакомый мужчина. У американки диагностировали тяжелое психическое заболевание, но на момент преступления она не лечилась.
В 1995 году Пайк и ее молодого человека признали виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в Ноксвилле. Пайк было 18 лет, через год ее приговорили к смерти. В ожидании казни она провела около 30 лет. Власти Теннесси попытались исполнить приговор 30 сентября 2026 года, но Пайк выжила после смертельной инъекции. Ее доставили в больницу, а 10 октября вернули в тюрьму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее адвокаты Кристы Пайк заявили о риске мучительных последствий инъекции из-за наличия у американки редкой формы рака крови.
Выжившая после двух доз смертельной инъекции женщина направила в суд жалобу на изоляцию в лазарете и принуждение к уборке душевой с тараканами.
Также Криста Пайк заявила о постоянных болях.