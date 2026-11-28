Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Онищенко перечислил главные симптомы оспы обезьян
Академик Онищенко назвал температуру и сыпь главными симптомами оспы обезьян
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко назвал температуру, головные и мышечные боли, головокружение, рвоту и сыпь основными симптомами оспы обезьян.
«Клиническая картина оспы обезьян включает температуру, головные и мышечные боли, головокружение, рвоту. Есть определенное сходство с натуральной оспой, тоже сыпь, но немножко не такая, какая была при натуральной оспе», – заявил Онищенко, передает РИА «Новости».
По его словам, опыт ликвидации натуральной оспы в России позволит при необходимости разработать препараты и вакцины для лечения и профилактики этого заболевания.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфоузлов с последующим распространением сыпи. Заболевание потенциально опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Геннадий Онищенко предупредил об активном распространении вируса за пределами Африки.
В пятницу Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о выявлении очередного случая заболевания оспой обезьян у местного жителя.
Двух человек госпитализировали в Петербурге из-за заражения инфекцией.