Telegram призвал пользователей iPhone обновить iOS из-за угрозы хакерских атак

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон. Ваша версия iOS устарела и содержит уязвимости в системе безопасности, которые подвергают риску ваши данные и учетные записи», – говорится в рассылке мессенджера пользователям, передает ТАСС.

В сообщении рекомендуется открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Основные», выбрать пункт «Обновление ПО» и установить последнюю доступную версию iOS.

Сооснователь Telegram Павел Дуров* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил рассылку масштабными хакерскими атаками на пользователей iPhone. По его словам, даже простое открытие веб-сайта может привести к хакерской атаке, если операционная система устройства устарела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты сообщили об обнаружении уязвимости в десктопной версии Telegram, позволяющей злоумышленникам скачивать файлы с компьютера жертвы.

В сентябре мошенники в мессенджере начали массово предлагать помощь в скачивании удаленных из App Store приложений для кражи личных данных россиян.

Летом хакеры стали заражать устройства Apple через русскоязычный Telegram, встраивая шпионские модули в популярные программы.