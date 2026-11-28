Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Telegram призвал пользователей iPhone обновить iOS для защиты данных
Telegram призвал пользователей iPhone обновить iOS из-за угрозы хакерских атак
Пользователи Telegram на iPhone начали получать сообщения с призывом обновить операционную систему iOS из-за уязвимостей, угрожающих личным данным и учетным записям.
«Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон. Ваша версия iOS устарела и содержит уязвимости в системе безопасности, которые подвергают риску ваши данные и учетные записи», – говорится в рассылке мессенджера пользователям, передает ТАСС.
В сообщении рекомендуется открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Основные», выбрать пункт «Обновление ПО» и установить последнюю доступную версию iOS.
Сооснователь Telegram Павел Дуров* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил рассылку масштабными хакерскими атаками на пользователей iPhone. По его словам, даже простое открытие веб-сайта может привести к хакерской атаке, если операционная система устройства устарела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты сообщили об обнаружении уязвимости в десктопной версии Telegram, позволяющей злоумышленникам скачивать файлы с компьютера жертвы.
В сентябре мошенники в мессенджере начали массово предлагать помощь в скачивании удаленных из App Store приложений для кражи личных данных россиян.
Летом хакеры стали заражать устройства Apple через русскоязычный Telegram, встраивая шпионские модули в популярные программы.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ