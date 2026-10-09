Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Эксперты нашли опасную уязвимость в десктопной версии Telegram
В десктопной версии Telegram выявили позволяющую красть файлы уязвимость
Руководитель отдела экспертизы MaxPatrol VM Positive Technologies Егор Подмоков сообщил об обнаружении уязвимости в десктопной версии Telegram, позволяющей злоумышленникам скачивать файлы с компьютера жертвы.
По его словам, ошибка безопасности дает хакерам возможность получать доступ к личным данным пользователей при их переходе по специально сформированной ссылке, передает ТАСС.
«В десктопной версии Telegram обнаружена уязвимость CVE-2026-107181, которая затрагивает версии приложения до 7.2.9. Недостаток безопасности может позволить злоумышленникам получить файлы с устройства жертвы», – заявили в компании Positive Technologies.
Для проведения успешной атаки злоумышленнику необходимо заранее определить расположение нужных файлов. Под угрозой находятся не только данные из самого мессенджера, но и рабочие документы с конфиденциальной информацией, а также пароли для доступа к учетным записям и удаленным системам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Telegram заявил об отсутствии у зарубежных спецслужб доступа к перепискам пользователей.