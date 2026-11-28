Tекст: Дмитрий Зубарев

Новым требованиям соответствует практически весь актуальный модельный ряд Lada, включая Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также специальные версии Granta и Vesta с ручным управлением, передает ТАСС. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков допускает включение в этот перечень нового кроссовера Lada Azimut при условии, что его стоимость в базовой комплектации не превысит 2 млн рублей.

Под действие программы подпадают модельная линейка УАЗ и модификации на базе Sollers SF5. Условиям льготного кредитования для многодетных семей соответствуют различные модификации автомобилей «Соболь NN», «Газель NN», «Газель Бизнес 4х4» и «Соболь Бизнес 4х4».

Продолжить участие в программе намерен и московский автозавод «Москвич». Среди электромобилей и гибридов с 1 декабря будут доступны Evolute i-Space, Evolute i-Joy и Voyah Free. Скидка при их приобретении в кредит составит 10%, но не более 500 тыс. рублей.

О предстоящем участии в программе заявили в пресс-службе разработчика российского электромобиля «Атом». На включение автомобилей UMO в перечень также рассчитывает компания EVM.

Вместе с тем эксперты ожидают, что выбор доступных моделей будет ограниченным. Повышение требований к локализации производства до 3 тыс. баллов при сохранении базового ценового порога в 2 млн рублей ограничивает возможности участия в программе большинства выпускаемых в РФ авто иностранных марок с двигателем внутреннего сгорания, а также ряда новых российских моделей.

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В среду в Госдуме предложили выдавать льготные автокредиты всем работающим россиянам.

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