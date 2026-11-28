Из сектора Газа на учебу в Россию за месяц приехали 79 палестинских студентов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 80 палестинских студентов из сектора Газа за последний месяц поехали учиться в российские высшие учебные заведения, передает РИА «Новости».

«Уделяем особое внимание трансферу из сектора Газа палестинских студентов, которые были приняты на учебу в российские университеты. Так, в рамках двух последних организованных выездов, состоявшихся 26 октября и 25 ноября этого года, анклав смогли покинуть 79 молодых людей, которые направились в различные города нашей страны для получения высшего образования», – заявила Овсянникова.

В российском дипломатическом представительстве в Палестине добавили, что за три года обострения конфликта на Ближнем Востоке отечественные дипломаты помогли эвакуировать из сектора Газа почти 1,3 тыс. соотечественников и членов их семей.

Режим прекращения огня в анклаве действует с октября 2025 года, однако армия Израиля продолжает наносить удары по территории, объясняя это борьбой с движением ХАМАС. Само движение так и не начало разоружение, предусмотренное международными соглашениями. Гуманитарная обстановка в Газе остается крайне сложной из-за масштабных разрушений и перебоев с продовольствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал о готовности большинства прибывших в Россию палестинских беженцев вернуться домой.

В пятницу пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова сообщила о содействии выезду из сектора Газа 79 молодых людей для учебы в вузах России.

Армия обороны Израиля нанесла удар по городу Газа с целью ликвидации последнего выжившего сына лидера палестинского движения ХАМАС Халиля аль-Хайи.