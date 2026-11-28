В Якутии возбудили дело после гибели двоих рабочих на угольных шахтах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оба трагических случая произошли в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Машинист самоходных машин оказался зажат между ковшом и другой техникой при погрузке на трал, а на другой шахте горнорабочий попал под шнек очистного комбайна. Оба мужчины скончались от полученных травм.

По факту гибели горнорабочего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По второму инциденту проводится процессуальная проверка.

На местах происшествий проведены осмотры, изымается документация, опрашиваются очевидцы. Прокуратура республики, уточнившая названия шахт, также назначила свою проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Нерюнгринском районе Якутии возбудили уголовное дело после гибели нескольких рабочих в результате взрыва на насосной станции на Эльгинском угольном месторождении.

Также следователи завели уголовное дело после гибели работника при обрушении пород на руднике в Хабаровском крае.

Кроме того, уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после гибели рабочего на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.