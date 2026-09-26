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СК возбудил дело после гибели рабочих на угольном месторождении в Якутии
СК возбудил дело после гибели людей на Эльгинском месторождении угля в Якутии
В Нерюнгринском районе Якутии возбуждено уголовное дело после гибели нескольких рабочих в результате взрыва на насосной станции на Эльгинском угольном месторождении.
Следственный комитет России завел дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла 26 сентября 2026 года на территории Эльгинского угольного месторождения в Нерюнгринском районе Якутии. При производстве сварочных работ на резервной насосной станции произошло воспламенение.
В результате происшествия погибли несколько человек. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют причины трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Якутии инициировала проверку по факту смертельного взрыва на Эльгинском угольном месторождении.
Месяцем ранее следователи на Камчатке завели уголовное дело из-за гибели рабочего при сварочных работах на Асачинском месторождении.
А в конце августа правоохранительные органы Хабаровского края возбудили дело после смертельного обрушения пород на руднике Албазино.