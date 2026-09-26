Разыскиваемый Интерполом за убийство гражданин Украины задержан в Грузии

Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.0 комментариев
Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!50 комментариев
Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».
«Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.
Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.
«Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.
Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.
Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.
Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы
Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.
Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.
На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.
Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.
Патриархия Грузии заявила, что данная церковь в Азербайджане является «частью грузинского исторического и культурного наследия», поэтому в грузинском обществе «резкую реакцию и справедливое возмущение» вызвали раскопки на ее территории.
ГПЦ предупредила, что этот факт может негативно отразиться на двусторонних отношениях, тем более что патриархия не получила никакой информации о работах в Кюрмюке, которые названы в заявлении «несогласованной реабилитацией».
ГПЦ потребовала от правительственных структур Грузии вмешаться в ситуацию.
В ответ МИД Азербайджана заявил, что позиция ГПЦ «противоречит духу существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы, партнерства и добрососедства».
«Религиозные организации должны воздерживаться от позиции, которая может нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, складывавшимся между народами Азербайджана и Грузии на протяжении веков. В этой связи мы призываем Грузинский патриархат не повторять подходы Армянской церкви и не следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», – говорится в комментарии МИД.
В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с 48-летием.
Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски
Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.
В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.
Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.
Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.
Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.
«Уже удалось установить, что данный гражданин Украины, 31 года от роду, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины», – рассказал источник РИА «Новости».
Мотивы преступления пока неясны, задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.
Подозреваемый Игорь М. ехал из Германии на Украину. На границе его не пропустили из-за отсутствия автомобильной страховки. Представитель польской прокуратуры сообщил, что при задержании злоумышленник получил травмы, сейчас он находится в больнице и нуждается в медицинской помощи.
Ранее замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек анонсировал проверку задержанного украинца на вменяемость.
Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал суровое наказание для нападавшего.
Местная полиция задержала подозреваемого прямо на месте преступления.
Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»
Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.
Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».
«Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.
Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».
В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.
Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».
«Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.
Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.
Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР
«Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.
Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.
«Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.
Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.
«Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.
Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО
Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.
Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
«В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.
Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.
В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.
«Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.
В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.
Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.
ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел
«Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».
Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.
«Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.
Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.
Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному. До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.
Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.
Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.
Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.
Украинские мигранты нанесли нацистские граффити на улицы Варшавы и Люблина
Украинские мигранты в Польше наносят нацистские символы в общественных местах, передает РИА «Новости». Фотографии соответствующих граффити из Варшавы и Люблина предоставили представители подпольного движения Stop Grave.
«Из-за постоянных стычек с поляками горе-упашники (УПА - запрещенная в РФ экстремистская организация) не придумали ничего лучше, как «обзывать» общественные места – подземные переходы, улицы – именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения Евгения Коновальца», – рассказал собеседник агентства.
Рядом с именем националиста нанесен кодовый лозунг неонацистов. Эта числовая комбинация зашифровывает нацистские приветствия и имя Гитлера. В России она внесена в федеральный список экстремистских материалов и рассматривается как пропаганда нацизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты эксгумировали прах националиста на кладбище в Роттердаме.
По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года по 24 сентября 2026 года в Румынию прибыли более 16 млн украинцев, передает ТАСС. Румынские власти ведут такие подсчеты с 10 февраля 2022 года, называя интервал с 10 до 24 февраля того же года «доконфликтным периодом».
В настоящее время на румынской территории находятся около 200 тыс. украинских граждан. Точной статистики не существует, так как многие получившие убежище украинцы затем выезжают в Западную Европу. Они используют Румынию как транзитную страну.
Напомним, европейские страны сокращают объемы помощи украинским беженцам.
Госпогранслужба Украины задержала на границе с Румынией около 30 тыс. уклонистов.
В начале сентября пункт пропуска «Орловка» на украинско-румынской границе закрылся из-за ночного пожара.