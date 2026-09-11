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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    42 комментария
    11 сентября 2026, 20:16 • Новости дня

    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве

    Зеленский подтвердил удар «Геранью-4» по объекту «Киевстара» в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве российский беспилотник «Герань-4» нанес удар по зданию подразделения телекоммуникационной компании «Киевстар», что уже подтвердил Владимир Зеленский.

    В украинской столице зафиксировано поражение здания подразделения компании «Киевстар», сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Max. Факт нанесения удара официально подтвердил Зеленский, отмечается в публикации. По имеющимся данным, для осуществления атаки применялся реактивный беспилотный летательный аппарат «Герань-4».

    В настоящее время местные экстренные службы продолжают работу, пытаясь ликвидировать последствия произошедшего инцидента.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Накануне операторы беспилотников «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик с военным снабжением в Киевской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие.

    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    11 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине

    ВС России поразили киевский дата-центр «Би-мобайл» ВСУ

    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по промышленным и логистическим объектам Украины, а также дата-центрам и портам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    В Хмельницком удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты», который использовался для складирования беспилотников самолетного типа.

    В Днепропетровской области поражен аналогичный логистический центр «Днепр», предназначенный для хранения авиационных аппаратов и их деталей.

    В Одессе и области уничтожены завод по ремонту военной техники и склад иностранных комплектующих для дронов в Визирке. В порту Черноморска поражены два сухогруза с военными грузами, катер, резервуары с топливом и хранилище имущества для украинских войск.

    Кроме того, на пути в порт Одессы подбит еще один сухогруз с военным снаряжением.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об ударе по дата-центрам на Украине.

    В начале сентября российские военные атаковали логистические центры и суда с западным вооружением для украинской армии.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников и складам боеприпасов.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области на Украине после серии российских ударов в районе Гостомеля вспыхнули крупные пожары, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    «После ударов в районе Гостомеля под Киевом наблюдаются серьезные пожары», – сообщил Рожин в Мах.

    Отмечается, что пожар лишь усиливается, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    RT сообщает, что в Киевской области наблюдается огромный столб дыма, который в местных соцсетях называют «апокалиптичным». «Пишут, что это был второй прилет в одно и то же место», – говорится в сообщении.

    Видео пожаров доступно в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что масштабные пожары вспыхнули на складах под Киевом.

    Пожары произошли в Бучанском районе и в районе Куреневки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

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    11 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы

    Германия и партнеры предложили кредит для Киева под залог арестованных активов России

    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    @ TERESA SUAREZ/Pool/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Инициативу продвигают Швеция, Польша, Нидерланды и Испания, требующие использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования нового кредита Украине. Согласно Politico, о планах сообщили четверо дипломатов и должностных лиц ЕС на условиях анонимности.

    Новый заем заменит как минимум часть 100 млрд евро, запланированных для Киева в долгосрочном бюджете ЕС. Берлин намерен сократить общие расходы бюджета.

    Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, опасается судебных исков со стороны России и в прошлом году отвергла аналогичное предложение.

    По словам одного из дипломатов, инициатива ставит Бельгию перед выбором: финансировать помощь Украине через бюджет, сокращая поступления сельскому хозяйству и регионам, или освободить миллиарды евро за счет российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее страны ЕС уже ссорились из-за замороженных активов России. Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, утвердила орган для разблокировки этих активов.

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    11 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины

    Политолог Рар: Элиты Германии формируют образ двух главных угроз – России и АдГ

    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии нарастает дискуссия о стратегии поддержки Украины. Так, в рядах СДПГ все активнее звучат голоса «голубей», критикующих текущий курс. Впрочем, позиция «ястребов» в партии остается влиятельной, а разногласия внутри социал-демократов пока не меняют общего вектора немецких властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) всегда тяготела к пацифистским позициям. И сейчас, когда встал вопрос об эффективности дальнейшей поддержки военных действий на Украине, «голуби» в рядах фракции стали высказываться активнее», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, добавил собеседник, одним из ключевых представителей СДПГ остается глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Его можно охарактеризовать как главного «ястреба» в нынешнем немецком политическом ландшафте. В своих выступлениях он говорит о гибридной войне, которую якобы Москва ведет против Берлина, и призывает готовиться к войне с Россией», – уточнил эксперт.

    По его словам, в других системных партиях ни о каком смягчении курса по поддержке Украины речи не идет – наоборот, тенденция усугубляется. «Власти последовательно формируют образ двух главных угроз: России и правой партии «Альтернатива для Германии». Борьба с одной из них фактически увязывается с противодействием другой», – детализировал Рар.

    Он напомнил, что в руководстве ХДС, СДПГ и «Зеленых» звучат призывы к немедленному запрету АдГ и наращиванию военной помощи Киеву. «Властные элиты Германии действуют по принципу: чего не может быть, на деле не должно быть», – указал политолог.

    Говоря о положении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, собеседник подчеркнул: «Судя по всему, он чувствует, что во внутренней политике стремительно теряет весь свой авторитет». «Чтобы вернуть поддержку общества, Мерц стремится продемонстрировать «силу» на внешнеполитической арене и укрепить имидж канцлера. Но вместо умелой дипломатии он лезет на баррикады, проявляет непримиримость по отношению к Владимиру Путину, ссорится с Китаем из-за поддержки Пекином Москвы и бодается с Дональдом Трампом, в том числе из-за симпатий последнего к АдГ», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что результаты выборов в германской земле Саксония-Анхальт спровоцировали дискуссии в проигравших партиях о пересмотре внешнеполитического курса. Как сообщает Welt, в понедельник депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провели жаркую дискуссию по поводу политики в отношении России и поставок оружия Украине.

    Пока 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается, отметило издание. Одним из лидеров этой группы социал-демократов является внешнеполитический эксперт СДПГ Ральф Штегнер. Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых сил. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Напомним, на прошедших 6 сентября выборах в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – 17,2%, СДПГ – 9,3%. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%. В ландтаг прошла также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя итоги, отметил, что страна столкнулась «с тектоническим сдвигом» в партийной системе. Он исключил сотрудничество с АдГ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ.

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    11 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе нанесения группового удара по контролируемой киевским режимом территории поразили дата-центры сразу в нескольких регионах, а также в украинской столице, сообщило Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, указало ведомство в Max.

    В результате успешных действий поражены предприятия военной промышленности и логистические центры Украины. Эти объекты были задействованы в производстве и хранении беспилотников.

    Кроме того, под удар попали дата-центры в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

    В Одесской области уничтожена портовая инфраструктура, обеспечивавшая разгрузку и хранение грузов для ВСУ, а также морские суда, доставлявшие военные грузы и горюче-смазочные материалы.

    Вечером в четверг российская армия уничтожила сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск.

    В начале сентября ВС России поразили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    3 сентября российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.

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    11 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине

    Американист Дудаков: Столетнее партнерство Украины и Канады останется на бумаге

    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
    @ REUTERS/Todd Korol

    Tекст: Олег Исайченко

    Премьер Канады Марк Карни расширяет инициативы поддержки Украины для повышения своего политического рейтинга. Кроме того, канадская сторона идет по пути европейских партнеров, пытаясь развить свою беспилотную индустрию за счет производства БПЛА для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Оттава и Киев подписали декларацию об установлении столетнего партнерства.

    «Оттава традиционно является одним из ключевых союзников Киева. Так было еще до обретения Украиной независимости в 1991 году», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в Канаде проживает немало потомков бандеровцев, воевавших против Красной Армии и эвакуированных в Новый Свет. Поэтому украинская диаспора в стране довольно значительная.

    «В связи с этим любому политику приходится использовать «украинскую карту» для усиления своих электоральных позиций и повышения рейтинга. Это актуально и для премьера Канады Марка Карни, который сейчас испытывает внутриполитические проблемы на фоне противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом и торговой войны с США», – подчеркнул спикер.

    Что касается декларации о 100-летнем партнерстве Оттавы и Киева, документ будто бы сделан под копирку с украинского соглашения с Лондоном от 2025 года. «После Британии ее бывшие доминионы подписывают аналогичные документы. Они содержат по большей части общие фразы и формулировки», – заметил Дудаков.

    Говоря о военно-экономической помощи в несколько сотен миллионов долларов, собеседник назвал эту сумму незначительной на фоне дефицита украинского бюджета, который оценивается примерно в 60 млрд долларов. Спикер объяснил также планы производства Канадой БПЛА для Украины. «Оттава идет по пути Берлина, Копенгагена, Лондона, стараясь одновременно заработать и создать у себя беспилотную индустрию», – уточнил американист.

    По его мнению, у канадской стороны есть перспективы в этой сфере ввиду рабочих отношений с Китаем, откуда поставляется основная часть компонентов. Впрочем, оговорился аналитик, вопрос о возможности достижения миллионного производства дронов остается открытым.

    «В целом, чаще всего подобные инициативы не выходят за рамки бумажных планов. Сближаясь с Киевом, Оттава ведет свою политическую игру, находясь при этом в русле британской повестки. К тому же обещания о поддержке рассчитаны на длительное время. В ближайшем будущем вряд ли они существенным образом помогут Украине», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Карни и Владимир Зеленский подписали декларацию об установлении столетнего партнерства. По словам украинской стороны, инициатива нацелена на углубление экономического и политического сотрудничества Оттавы с Киевом, а также двустороннюю работу в сфере безопасности.

    Кроме того, стороны завизировали договор о взаимодействии в оборонной сфере. Как сообщается на сайте канадского премьера, Оттава обязалась нарастить производственные мощности для выпуска «миллионов беспилотников в течение двух лет и направлять треть произведенных дронов Украине».

    Также страны заключили соглашение на 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) о поставках Киеву перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart. Еще почти 23 млн Оттава направит на «укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины», а 10 млн – на поддержку ее энергетической инфраструктуры.

    Помимо этого, Оттава предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новые кредитные гарантии на 435 млн для поддержки энергетической безопасности Украины, в том числе на закупку газа и генераторов. Еще 200 млн в виде льготных кредитов через Export Development Canada будет выделено на «поддержку восстановления» республики с участием канадских компаний.

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    11 сентября 2026, 05:00 • Новости дня
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Саратове, из-за чего на объекте вспыхнул пожар, сообщила компания.

    «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове… Начался пожар, на месте работают экстренные службы», – сказано в сообщении компании.

    В компании заявили, что сотрудников оперативно эвакуировали, и, по предварительным данным, пострадавших среди них нет, передает РИА «Новости».

    В Ozon уточнили, что товары, размещенные на объекте, скрыты с витрины сайта. В Саратове и области приостановлены доставка и прием заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов.

    Товары, которые уже находились в пути, перенаправляют в другие логистические центры компании. «Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты», – добавили в Ozon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что атака беспилотников привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Саратове.

    По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

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    11 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Зоревка в Запорожской области и Новогришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освободив сразу два населенных пункта, передает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зоревку в Запорожской области. Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» освободили Новогришино на территории Донецкой народной республики.

    С 5 по 11 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, дата-центр, цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих, склады боеприпасов и горючего, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах украинских сил. В акватории Черного моря корабли Черноморского флота уничтожили 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения противника, установив контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка и Гоптовка.

    В районе Ольховатки были заблокированы два батальона противника, все попытки прорыва пресечены. В районах окружения потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих и несколько десятков единиц техники, а всего в зоне ответственности «Севера» сообщается о более чем 1430 погибших и раненых, об уничтожении 12 боевых бронированных машин, 83 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, морской пехотной и двух территориальных бригад. Противник потерял свыше 1395 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий артиллерии и семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Южная группировка освободила населенный пункт Куртовка в Донецкой народной Рреспублике, нанесла урон шести механизированным, трем аэромобильным, мотопехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам, штурмовому полку и двум бригадам теробороны. Потери ВСУ здесь превысили 1330 военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин, 127 автомобилей и 11 орудий артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение пяти механизированным, штурмовой и егерской бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам, двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия артиллерии и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику двух механизированных и горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка и бригады морской пехоты. За неделю здесь уничтожены свыше 290 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые крылатые ракеты «Нептун» и 5673 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации, по приведенным данным, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов.

    В июле эти подразделения зачистили от противника Благодатное в Запорожской области.

    Бойцы группировки «Центр» в том же месяце освободили Василевку в Донецкой народной республике.

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    11 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    Карни: Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз

    Оттава выделила Киеву свыше миллиарда долларов на дроны и энергетику

    Карни: Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Марк Карни и президент Владимир Зеленский договорились о масштабном расширении совместного производства беспилотников и выделили свыше миллиарда долларов на оборону и восстановление Украины.

    Как сообщает канцелярия премьер-министра Канады, Карни и Зеленский договорились о создании национального цифрового маркетплейса беспилотных систем (DDIM), объединяющего около 400 канадских поставщиков с вооруженными силами и береговой охраной. Первые контракты на 50 млн долларов увеличат число дронов в армии в десять раз, а в течение двух лет Канада планирует выйти на производство миллионов беспилотников.

    Оттава заключила партнерство General Dynamics Mission Systems-Canada с украинской Green Tech Harvest по разработке критических технологий для дронов, а также подписала межправительственное соглашение о совместном производстве беспилотных систем, противодронных технологий и боеприпасов.

    Канада выделила 350 млн долларов на перехватчики ПВО через программу JUMPSTART, 435 млн долларов гарантий Европейскому банку реконструкции и развития на энергетическую безопасность и 200 млн долларов льготных займов на восстановление инфраструктуры. Суммарные обязательства Оттавы перед Киевом с 2022 года превысили 26 млрд долларов.

    Кроме того, Канада ввела санкции против восьми человек, которых Оттава обвиняет в депортации украинских детей, и выделила шесть млн долларов на их возвращение и реинтеграцию. Стороны подписали декларацию о 100-летнем партнерстве и совместную декларацию о развитии оборонного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую сторону не испугали риски применения списанных Канадой нестабильных ракет. Кроме того, по данным Forbes, Оттаве потребовался почти год, чтобы поставить Киеву обещанные бронетранспортеры. Ранее Оттава включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса.

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    11 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.

    По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.

    «Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.

    В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

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    11 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Российские военные взломали оборону противника под Славянском и Краматорском

    ВС России вынудили ВСУ отступить в Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС РФ «взламывают» оборону ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, вынуждая противника переходить на второй и третий эшелоны обороны, рассказал начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Салют».

    Военнослужащие Южной группировки войск продолжают успешное продвижение в Славянско-Краматорской агломерации, передает ТАСС. Начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка с позывным «Салют» сообщил, что противник вынужден переходить на второй и третий эшелоны обороны.

    «Взламываем оборону на Донбасском массиве. Давно мы мечтали об этом, наконец-то добились этого большой работой слаженной», – заявил российский офицер на видео, предоставленном Министерством обороны.

    Он также добавил, что украинские подразделения выбиты с насиженных мест. По словам командира, ранее противник занимал более выгодные рубежи до освобождения Константиновки, однако теперь преимущество в воздухе и высотах находится на стороне российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил об успешном преодолении рубежей защиты украинских войск около Славянска и Краматорска.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о прорыве первой линии обороны противника на данном участке.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полное освобождение Константиновки российскими военными.

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    11 сентября 2026, 06:18 • Новости дня
    Киев усилил контроль в Черниговской области из-за бегства граждан в Белоруссию
    Киев усилил контроль в Черниговской области из-за бегства граждан в Белоруссию
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    СБУ и украинская полиция усилили контроль в Черниговской области Украины для предотвращения бегства украинцев в Белоруссию.

    «В Черниговской области СБУ и полиция усилили контроль по недопущению бегства украинцев в Белоруссию. Задержано несколько человек по подозрению в переправке людей через границу», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Мах.

    При этом командование ВСУ проводит масштабную ротацию пограничных подразделений, несущих огромные потери – в частности, 105-й погранотряд потерял более половины личного состава и будет заменен 17-м погранотрядом ГПСУ.

    Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении. Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА группировки «Север» атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Ахтырка, Шостка, а также Харьков, Золочев и Волчанск.

    В Сумском районе комплексное огневое поражение сорвало попытку выдвижения штурмовой группы ВСУ в направлении Хотени, а в Шосткинском районе российские подразделения продолжают продвижение в районах Уланово и Толстодубово.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе «Волчанского котла», ВСУ перебрасывают резервы. Российские войска продвигаются западнее Белого Колодезя – в плен взяты два военнослужащих ВСУ. На Великобурлукском направлении российские штурмовики оттесняют силы ВСУ от государственной границы к центру котла. «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области.

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    11 сентября 2026, 01:58 • Новости дня
    Украина и Канада подписали договор о столетнем партнерстве

    Зеленский объявил о подписании договора о столетнем партнерстве Украины и Канады

    Украина и Канада подписали договор о столетнем партнерстве
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал договор о столетнем партнерстве с Канадой.

    Документ подписан в ходе визита Зеленского в Канаду, а сама церемония прошла в Калгари, провинция Альберта, на фоне военных автомобилей, передает РИА «Новости».

    Помимо основной декларации о столетнем сотрудничестве, стороны заключили отдельный договор о взаимодействии в оборонной сфере.

    Церемония подписания сопровождалась курьезным эпизодом: премьер-министр Канады Марк Карни едва не оставил Зеленского без своей подписи под соглашением.

    После того как Карни и Зеленский обменялись копиями документов, канадский премьер поставил еще несколько подписей и постучал по столу ручкой. Когда прозвучало объявление о подписании следующей договоренности, оба лидера уже поднялись из-за стола.

    «Нужны еще подписи», – подсказали премьер-министру. Карни рассмеялся и вернулся на место, пошутив, что таким образом разминался, после чего произнес: «А, да», – и поднял правую ладонь с ручкой, как бы опомнившись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина ранее согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart.

    Украина и Канада также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

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