Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве вооружений
Киев и Оттава договорились о совместном производстве оборонной продукции, что позволит открыть новые предприятия и упростить обмен технологиями между странами.
Соглашение о совместном производстве оборонной продукции подписали Украина и Канада в Киеве, передает РИА «Новости». Документ предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также расширение производственных мощностей как на Украине, так и в Канаде.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что соглашение «направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции».
Также, по словам Шмыгаля, документ облегчит процесс создания украинских компаний в Канаде и поспособствует развитию обмена технологиями между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления канадских военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.