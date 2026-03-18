ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска
Российские войска спасли из Красноармейска порядка 200 мирных жителей, в том числе группу детей, беременную женщину и пенсионеров, рассказал Герой России, командир мотострелковой роты 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дмитрий Коноплев.
По его словам, среди эвакуированных оказались люди разных возрастов, включая пенсионеров, маленьких детей и несколько человек, которые не могли передвигаться самостоятельно. Коноплев отметил: «Вывели мы, наверное, своим подразделением около 200 человек мирных жителей, были разные возрастные категории – это как бабушки вплоть до того, что были несколько неходячих, так были и маленькие дети».
Во время эвакуации военным также удалось спасти беременную женщину на девятом месяце, которую передали медикам. Командир подчеркнул, что операция прошла без происшествий по дороге, все эвакуированные находятся в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в полном контроле России над Красноармейском. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для дальнейшего развития событий на фронте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые части, участвовавшие в освобождении города.