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    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    33 комментария
    9 марта 2025, 15:11 • Новости дня

    Москвичу предъявили обвинение в госизмене после ареста за хулиганство

    В Москве молодого человека обвинили в госизмене после ареста за хулиганство

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он был многократно задержан за мелкое хулиганство на северо-востоке города.

    Как сообщает ТАСС, молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после ареста за мелкое хулиганство в Москве. В судебных документах говорится, что Афимин В. В. неоднократно задерживался за выражение нецензурной брани в общественном месте, нарушая ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Прибывшие на вызов сотрудники ППС ГУ МВД Москвы задержали его, и он признал вину в суде, после чего был отправлен под арест на 10 суток.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении Афимина во время его очередного административного ареста. Как указано в материалах Мещанского суда Москвы, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Согласно материалам судебных заседаний, Афимин родился в закрытом городе Байконур-1 в Казахстане и позднее переехал с семьей в Краснознаменск Подмосковья. Он служил в Вооруженных силах РФ, на момент ареста числился безработным. Дополнительные подробности дела в судебных документах не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал подозреваемого Афимина по делу о госизмене, а ранее приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы за передачу Киеву данных о ВМФ России. Также сообщалось, что жителя Донецка осудили на 15 лет за госизмену.

    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

    Коментарии (9)
    9 марта 2025, 08:26 • Новости дня
    Датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве

    Пророссийское подполье заявило о контроле датчан над судостроением в Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты из скандинавских стран, в первую очередь Дании, взяли под контроль судостроительные предприятия в Николаеве, активно интересуясь советскими чертежами и исследованиями, которые ранее сохранялись в архивах.

    Согласно информации, полученной от пророссийского подполья, представители скандинавских стран, включая Данию, ведут активную деятельность на судостроительных предприятиях в Николаеве, передает РИА «Новости». Они не просто работают на этих предприятиях, а фактически принимают на себя управленческие функции, проявляя себя как истинные хозяева.

    Особо активно себя проявляют граждане из Дании, которые в большом количестве присутствуют на объектах судостроения. Источник в подполье подчеркнул, что эти специалисты интересуются не только текущей работой, но и архивными материалами. В частности, их внимание привлекают советские разработки и чертежи, ранее находившиеся под грифом «секретно».

    Документы, которые долгие годы хранились в украинских архивах без особого интереса со стороны местных властей, сейчас активно изучаются и вывозятся за пределы страны. Источник отмечает, что скандинавы не встречают сопротивления в своих действиях и, по сути, являются новыми владельцами украинского судостроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители скандинавских стран вывезли из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    Коментарии (12)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

    Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

    Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.

    Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.

    Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.

    В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

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    9 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР

    Военные 23-й бригады ВСУ сдались в плен у села Комар в ДНР

    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая офицера, сдалась в плен у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области после отказа командования эвакуировать окруженных.

    Группа военнослужащих ВСУ, служащих в 23-й механизированной бригаде, оказалась в плену у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области, сообщает ТАСС. Военные, в том числе офицер, сдались после окружения.

    По словам пленных, командование не смогло организовать их эвакуацию, что и привело к сдаче. В настоящий момент захваченные находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Суджанском районе Курской области более десяти украинских солдат сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север». Пленный украинский солдат рассказал о нехватке личного состава ВСУ под Харьковом. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих ВСУ.

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    8 марта 2025, 19:21 • Новости дня
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.

    Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.

    Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.

    Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.

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    9 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

    Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

    «Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

    Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.

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    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

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    9 марта 2025, 13:11 • Новости дня
    Российские войска освободили Константинополь в ДНР

    Минобороны России сообщило об освобождении Константинополя войсками в ДНР

    Российские войска освободили Константинополь в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

    Как передает ТАСС, Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Константинополь в Донецкой народной республике. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в ДНР. В то же время силовики сообщили о потерях ВСУ при контратаке в районе Константинополя.

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    8 марта 2025, 23:14 • Новости дня
    В Госдуме ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост поговоркой

    Депутат Ивлев охарактеризовал угрозы главкома ВМС Украины атаковать Крымский мост русской поговоркой

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.

    Как сообщает РИА «Новости», депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. Неижпапа, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ранее заявил в интервью газете Guardian о возможной третьей атаке на Крымский мост, отметив, что «Бог любит троицу».

    «Отвечу тоже русской поговоркой: 'Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет'. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», – ответил Ивлев.

    До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.

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    9 марта 2025, 10:18 • Новости дня
    Пленная сообщила о насильственной отправке женщин ВСУ на штурм

    Галина Казимова заявила о насильственной отправке 100 женщин ВСУ на штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ отправляло женщин на передовую, несмотря на обещания работать в тылу, заявила украинская военнослужащая Галина Казимова.

    Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины принуждало женщин идти на штурм, передает ТАСС. Об этом рассказала пленный украинский солдат Галина Казимова, которую захватили бойцы Центральной группировки российских войск на красноармейском направлении.

     Казимова рассказала: «Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Нас насильно отправили». Согласно ее словам, в подразделении насчитывалось около ста женщин, и над ними издевались, в том числе били по ногам и рукам.

    Казимова была взята в плен возле села Шевченко. Она уточнила, что ее задачей было закрепиться после штурмовиков и произвести зачистку, однако после ранения она не оказывала сопротивления при сдаче в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины назначило советницу по гендерным вопросам .

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    9 марта 2025, 02:03 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области

    Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

    Tекст: Максим Попов

    В Рязанской области силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты, обломки которых не нанесли ущерба ни людям, ни зданиям.

    Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.

    На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.

    По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

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    9 марта 2025, 08:57 • Новости дня
    Ночью ПВО России сбили 88 украинских дронов

    Российские ПВО уничтожили 88 украинских дронов над Белгородской и другими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 88 украинских беспилотников, большинство из которых были перехвачены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта. Наибольшее количество дронов, а именно 52, было сбито над территорией Белгородской области.

    Кроме того, 13 беспилотников были уничтожены над Липецкой областью, девять над Ростовской областью, восемь над Воронежской областью. Также по три беспилотника были сбиты над Астраханской областью и по одному – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

    Минобороны России отметило, что все действия по перехвату и уничтожению дронов были выполнены дежурными средствами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области, а также ВС России уничтожили беспилотники в Воронежской области. Помимо этого, ранее ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.

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    9 марта 2025, 06:09 • Новости дня
    Командование ВСУ нарастило группировку войск в районе Северска

    Киевские власти усилили войска в районе Северска, используя город как логистический центр для боевиков

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ усиливают группировку войск в Северске для противодействия продвижению российских сил в соседних населенных пунктах.

    Командование ВСУ наращивает группировку в Северске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, Киев с начала недели активно перебрасывает дополнительные силы в Северск. Украинские солдаты используют подвалы жилых и административных зданий для размещения, а технику прячут в складских помещениях.

    Марочко отметил, что украинская сторона видит в Северске важный логистический узел. Он подчеркнул, что «наводнение» украинскими боевиками Северска связано с текущей ситуацией на фронте, где российские войска активно действуют в районах кременских лесов и Белогоровки. Российские силы также оказывают значительное давление на украинские позиции в районе Торского.

    Эксперт отметил, что Северск играет роль своеобразного хаба для украинских сил, откуда они затем отправляются на передовые позиции и линии соприкосновения. Это делает город стратегически важным для украинской логистики и военных операций в регионе.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища.

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    8 марта 2025, 22:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник стал причиной пожара в доме в Ростовской области

    Пожар вспыхнул в доме в Ряженом из-за падения украинского беспилотника

    Tекст: Максим Попов

    В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в селе Ряженое Ростовской области загорелся частный дом.

    В селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за падения украинского беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание. Семья, проживающая в доме, и жители нескольких соседних домов были отселены. Власти планируют начать оценку ущерба в воскресенье.На место происшествия выехала глава района Диана Алборова.

    Ранее стало известно, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение.

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    9 марта 2025, 07:12 • Новости дня
    Силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области

    ПВО отбила нападение дронов в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили ночную атаку беспилотников на три района Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что обошлось без пострадавших.

    Как отметил Слюсарь в своем Telegram, ПВО отразили атаки украинских беспилотников в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах области.

     «Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным пострадавших нет», – написал он.

    Детали о количестве дронов и возможных повреждениях не сообщаются.

    Ранее система ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.

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      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      0 комментариев
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

      26 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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