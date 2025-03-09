Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Москвичу предъявили обвинение в госизмене после ареста за хулиганство
В Москве молодого человека обвинили в госизмене после ареста за хулиганство
В Москве молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он был многократно задержан за мелкое хулиганство на северо-востоке города.
Как сообщает ТАСС, молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после ареста за мелкое хулиганство в Москве. В судебных документах говорится, что Афимин В. В. неоднократно задерживался за выражение нецензурной брани в общественном месте, нарушая ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Прибывшие на вызов сотрудники ППС ГУ МВД Москвы задержали его, и он признал вину в суде, после чего был отправлен под арест на 10 суток.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении Афимина во время его очередного административного ареста. Как указано в материалах Мещанского суда Москвы, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно материалам судебных заседаний, Афимин родился в закрытом городе Байконур-1 в Казахстане и позднее переехал с семьей в Краснознаменск Подмосковья. Он служил в Вооруженных силах РФ, на момент ареста числился безработным. Дополнительные подробности дела в судебных документах не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал подозреваемого Афимина по делу о госизмене, а ранее приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы за передачу Киеву данных о ВМФ России. Также сообщалось, что жителя Донецка осудили на 15 лет за госизмену.