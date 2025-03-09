Москвичу предъявили обвинение в госизмене после ареста за хулиганство

В Москве молодого человека обвинили в госизмене после ареста за хулиганство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после ареста за мелкое хулиганство в Москве. В судебных документах говорится, что Афимин В. В. неоднократно задерживался за выражение нецензурной брани в общественном месте, нарушая ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Прибывшие на вызов сотрудники ППС ГУ МВД Москвы задержали его, и он признал вину в суде, после чего был отправлен под арест на 10 суток.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении Афимина во время его очередного административного ареста. Как указано в материалах Мещанского суда Москвы, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно материалам судебных заседаний, Афимин родился в закрытом городе Байконур-1 в Казахстане и позднее переехал с семьей в Краснознаменск Подмосковья. Он служил в Вооруженных силах РФ, на момент ареста числился безработным. Дополнительные подробности дела в судебных документах не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал подозреваемого Афимина по делу о госизмене, а ранее приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы за передачу Киеву данных о ВМФ России. Также сообщалось, что жителя Донецка осудили на 15 лет за госизмену.