Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Жителя Донецка осудили за госизмену на 15 лет
По делу о государственной измене осужден житель Донецка, его приговорили к 15 годам заключения, такое решение вынес Верховный суд Донецкой народной республики.
Обвиняемому 39 лет, суд установил, что с февраля по апрель 2024 года он собирал в Донецке сведения о сотруднике правоохранительных органов ДНР, данные он передавал в СБУ, пояснили в прокуратуре региона РИА «Новости».
Эти данные могли использовать для диверсий или терактов против сотрудника и против безопасности России.
Также обвиняемый с февраля 2022 по октябрь 2023 года закупил незаконно огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства. Он хранил их у себя.
Мужчину признали виновным по статьям «Государственная измена», «Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему», «Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывных устройств».
Его осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей.
Ранее суд в Курске приговорил жителя Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте.