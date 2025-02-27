Жителя Донецка осудили за госизмену на 15 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемому 39 лет, суд установил, что с февраля по апрель 2024 года он собирал в Донецке сведения о сотруднике правоохранительных органов ДНР, данные он передавал в СБУ, пояснили в прокуратуре региона РИА «Новости».

Эти данные могли использовать для диверсий или терактов против сотрудника и против безопасности России.

Также обвиняемый с февраля 2022 по октябрь 2023 года закупил незаконно огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства. Он хранил их у себя.

Мужчину признали виновным по статьям «Государственная измена», «Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему», «Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывных устройств».

Его осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей.

Ранее суд в Курске приговорил жителя Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте.