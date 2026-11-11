Мошенники начали красть аккаунты через сайты-копии маркетплейсов

МВД: Мошенники начали похищать аккаунты через фейковые сайты маркетплейсов

Tекст: Дарья Григоренко

Аферисты создают ресурсы, которые внешне практически не отличаются от оригиналов интернет-магазинов. Знакомый дизайн и интерфейс убеждают пользователей в том, что они находятся на официальном сайте торговой площадки, сообщило ведомство в канале в Max.

По данным ведомства, под предлогом авторизации, подтверждения заказа или получения скидки покупателям предлагают указать номер телефона и ввести код подтверждения. В действительности эти данные используются злоумышленниками для входа в чужую учетную запись в мессенджере.

Получив доступ к аккаунту, мошенники могут рассылать фишинговые сообщения от имени владельца и обращаться к его контактам с просьбами о переводе денег. Правоохранители посоветовали внимательно проверять адреса сайтов, не вводить коды авторизации на сторонних ресурсах, а также использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять активные сеансы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в МВД России предупредили о риске кражи личной информации граждан через поддельные точки Wi-Fi и вредоносные QR-коды.

В пятницу член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева сообщила о создании злоумышленниками сайтов-двойников популярных маркетплейсов в преддверии «черной пятницы».

На прошлой неделе руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о массовой рассылке фишинговых писем для хищения аккаунтов и платежных данных.