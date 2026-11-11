Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.0 комментариев
Мирошник: Запад признает наличие пыточных на Украине только под давлением
Мирошник: Запад старается не замечать тайных пыточных на Украине
Западные страны признают существование пыточных на Украине лишь под жестким нажимом, так как сами требуют от киевского режима проведения принудительной мобилизации, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Западные лидеры официально отреагируют на происходящее только под жестким нажимом, когда им просто некуда будет деваться. Они уже неоднократно призывали увеличить число призывников за счет снижения мобилизационного возраста, а также отмены брони и отсрочек», – заявил Мирошник РИА «Новости».
По его словам, западные страны умалчивают о тайных пыточных из-за условий негласного соглашения с киевскими властями. «Запад обеспечивает финансирование и вооружение, а Украина поставляет пушечное мясо. Таким образом, Украина обеспечивает загон и принудительную мобилизацию, а Запад старается не замечать», – добавил дипломат.
Пыточные на Украине существуют с 2014 года. Ситуация обострилась 2 ноября, когда толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в подвале которого удерживали и пытали людей. После этого скандала украинские власти арестовали медика, водителя скорой и еще одну женщину, прибывших к тюрьме, а других участников протеста разыскивают для запугивания населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал об обнаружении под Киевом неофициальной тюрьмы.
В воскресенье в пророссийском подполье сообщили об удержании жителей Украины в пыточных для выбивания нужных показаний.
В субботу Мирошник заявил об истерике Владимира Зеленского из-за информации о тайной пыточной под Киевом.