Мирошник: Запад старается не замечать тайных пыточных на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Западные лидеры официально отреагируют на происходящее только под жестким нажимом, когда им просто некуда будет деваться. Они уже неоднократно призывали увеличить число призывников за счет снижения мобилизационного возраста, а также отмены брони и отсрочек», – заявил Мирошник РИА «Новости».

По его словам, западные страны умалчивают о тайных пыточных из-за условий негласного соглашения с киевскими властями. «Запад обеспечивает финансирование и вооружение, а Украина поставляет пушечное мясо. Таким образом, Украина обеспечивает загон и принудительную мобилизацию, а Запад старается не замечать», – добавил дипломат.

Пыточные на Украине существуют с 2014 года. Ситуация обострилась 2 ноября, когда толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в подвале которого удерживали и пытали людей. После этого скандала украинские власти арестовали медика, водителя скорой и еще одну женщину, прибывших к тюрьме, а других участников протеста разыскивают для запугивания населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал об обнаружении под Киевом неофициальной тюрьмы.

В воскресенье в пророссийском подполье сообщили об удержании жителей Украины в пыточных для выбивания нужных показаний.

В субботу Мирошник заявил об истерике Владимира Зеленского из-за информации о тайной пыточной под Киевом.