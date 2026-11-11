В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
В Ормузском проливе произошел инцидент с танкером
UKMTO: В Ормузском проливе произошел инцидент с участием танкера
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало происшествие с участием нефтяного судна в акватории Ормузского пролива.
В Ормузском проливе зафиксировано происшествие с участием танкера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В ведомстве отметили, что на данный момент состояние экипажа, степень понесенного судном ущерба, а также возможные последствия инцидента для окружающей среды остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) зафиксировал атаку неизвестного снаряда на танкер в Ормузском проливе.
Также следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.