В Ормузском проливе произошел инцидент с танкером

UKMTO: В Ормузском проливе произошел инцидент с участием танкера

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Ормузском проливе зафиксировано происшествие с участием танкера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В ведомстве отметили, что на данный момент состояние экипажа, степень понесенного судном ущерба, а также возможные последствия инцидента для окружающей среды остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) зафиксировал атаку неизвестного снаряда на танкер в Ормузском проливе.

Также следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.