В Якутии 13 детей получили химические ожоги глаз и отравились хлором

Tекст: Денис Тельманов

Дети в Нерюнгри получили легкие химические ожоги глаз в бассейне спортивной школы, передает РИА «Новости». Прокуратура Якутии организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-служба ведомства заявила о поручении прокурора республики Сергея Дябкина тщательно изучить ситуацию.

Региональный минздрав уточнил, что 13 детей пострадали от действия хлора: одиннадцать из них были доставлены в больницу, еще двое обратились за помощью самостоятельно.

Всем им оказали медицинскую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

Сейчас состояние несовершеннолетних специалисты характеризуют как удовлетворительное.

Работа бассейна после произошедшего была приостановлена, отмечает прокуратура. Следственный отдел по городу Нерюнгри СК России по республике проводит процессуальную проверку.

В социальных сетях к инциденту привязали прошедшие соревнования в Нерюнгри, однако официальная информация от министерства спорта и физической культуры Якутии пока отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге пострадал 31 человек в результате отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден».

В Тобольске задержан владелец базы отдыха после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг. В этом же городе 15 детей и двое взрослых госпитализировали с отравлением парами хлора, возбуждено уголовное дело.