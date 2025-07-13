Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.13 комментариев
От отравления хлором в Екатеринбурге пострадали более 30 человек
От отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге пострадал 31 человек
В результате отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге пострадал 31 человек, сообщает Минздрав Свердловской области.
Сформирован оперативный штаб под руководством министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. 19 пациентов привезли в областной токсикоцентр, 12 проходят амбулаторное лечение. В результате 14 человек госпитализированы. У 13 пациентов диагностирована легкая степень отравления, один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование, прокуратура региона также организовала свою проверку, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года 16 детей получили отравление хлором в бассейне на базе отдыха в Тобольске.