  • Новость часаМолдавские военные погибли на Украине после удара ВС России
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    Киев отказался от Стамбула и мира
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России
    Евросоюз пригрозил ввести ответные пошлины против США в августе
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    13 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    13 июля 2025, 22:58 • Новости дня

    От отравления хлором в Екатеринбурге пострадали более 30 человек

    От отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге пострадал 31 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге пострадал 31 человек, сообщает Минздрав Свердловской области.

    Сформирован оперативный штаб под руководством министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. 19 пациентов привезли в областной токсикоцентр, 12 проходят амбулаторное лечение. В результате 14 человек госпитализированы. У 13 пациентов диагностирована легкая степень отравления, один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование, прокуратура региона также организовала свою проверку, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года 16 детей получили отравление хлором в бассейне на базе отдыха в Тобольске.

    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    13 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом

    Путин: В основе противоречий России и Запада лежат геополитические интересы

    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировое сообщество – и особенно страны Запада – будет учитывать мнение России только в том случае, если она сохранит суверенитет и способность защищать свои интересы, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, интересы России будут учитываться в мире только в том случае, если страна сохранит суверенитет и способность защищать свое будущее, передает ТАСС. Путин напомнил, что с момента распада СССР стало очевидно: «Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

    Президент подчеркнул, что противоречия между Россией и Западом имеют геополитическую, а не идеологическую природу. Путин отметил, что ранее и сам полагал главной причиной разногласий идеологические различия, однако даже после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». По его словам, это связано с «явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ».

    Глава государства добавил, что Запад игнорировал попытки России донести свою позицию и продолжал принимать решения, исходя из собственных интересов. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, – заключил глава государства. – Вот это главное, основное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина. Владимир Путин отказался уступать давлению президента США Дональда Трампа. Президент России поручил реализовать программу по восстановлению приграничных территорий.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    13 июля 2025, 08:39 • Новости дня
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    @ Stefan Sauer/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия намерена решительно защищать свои танкеры с нефтью на Балтике от возможных западных попыток вмешательства, полагаясь на нормы международного права, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Россия будет пресекать любые попытки западных стран вмешаться в судоходство российских танкеров с нефтью в Балтийском море, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью РИА «Новости». «Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», – подчеркнул Барбин.

    Посол отметил, что свобода судоходства, а также беспрепятственный проход судов через Балтийские проливы гарантируются действующими международными нормами и обязательствами Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» воздушного пространства над Балтийским морем. НАТО усиливает подготовку к возможной атаке на Россию в Балтийском регионе. Польские власти решили выделить свои военные корабли для участия в миссии НАТО на Балтике.

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    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    13 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо солдат и офицеров армии Молдавии погибли в Херсонской области в результате удара по полигону, где шла их подготовка.

    Военные из Молдавии, отправленные на Украину по договоренности между президентом Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня после удара Вооруженных сил России по полигону Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский Telegram-канал Молдовsky.

    В сообщении канала отмечается: «По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдавии четверо погибли и еще двое ранены». Родственникам погибших уже выплатили значительные суммы денег и оформили соглашения о неразглашении.

    Также в публикации говорится, что соглашения о неразглашении подписывались под угрозой осложнений в жизни в случае отказа. Информатор канала заявил, что молдавские военные были направлены в соседнюю страну по личной договоренности между Санду и Зеленским и что подобные отправки не происходят впервые, однако этот раз закончился трагедией.

    По данным Telegram-канала, первоначальная договоренность предусматривала размещение молдавских военных только в западной части Украины, но на практике это условие не соблюдалось, и военные оказались в Херсонской области.

    Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает это решение и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% региона, а часть на правобережье Днепра удерживается украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В 2025 году на линии боевого соприкосновения количество иностранных бойцов в составе ВСУ сократилось из-за больших потерь и нехватки желающих.

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    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

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    13 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для финансирования военной помощи Украине Белый дом может использовать средства, которые остались от прежней администрации Джо Байдена или замороженные в США российские активы, заявила CBS.

    Как отмечает CBS со ссылкой на источники, новая администрация США впервые с начала работы рассматривает возможность дополнительного финансирования военной поддержки Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что источник дополнительного финансирования пока не определен окончательно. Оценивая возможные источники финансирования, CBS указывает на 3,85 млрд долларов, оставшихся после администрации Байдена. Эти средства были выделены в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным государствам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайных обстоятельств. По мнению источников CBS, такой шаг стал бы «сигналом России».

    Телекомпания также упоминает, что теоретически Белый дом мог бы передать Украине до 5 млрд долларов замороженных в США российских активов. Однако ни нынешний, ни предыдущий президенты США к такому варианту не обращались, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы поставок не раскрываются.

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    13 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Многие украинцы, приехавшие в Соединенные Штаты после начала конфликта на Украине, теперь возвращаются в Европу из-за опасений депортации и ужесточения миграционных правил, пишет французская газета Le Monde.

    Причиной переездов Le Monde называет «неопределенность», вызванную ужесточением антимигрантской политики нынешней администрации США, передает РИА «Новости».

    «У украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», – говорится в материале. По данным издания, украинцы разочаровались в новых властях США из-за переменчивой поддержки киевского режима и жестких мер по отношению к тем, кто приехал после начала конфликта. Журналисты отмечают, что американская мечта «дается этим семьям с трудом».

    Основательница Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник рассказала, что многие украинки опасаются возвращения на Украину из-за возможной мобилизации в ВСУ. «Ее брат уже воюет на Украине, пока его сестра, которая лишилась права на проживание, сейчас борется со своим статусом в Соединенных Штатах», – пишет Le Monde.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сообщалось, что депортация из США грозит более чем 200 тыс. граждан Украины.

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    13 июля 2025, 08:35 • Новости дня
    Роскадастр выявил города России с одинаковыми названиями
    Роскадастр выявил города России с одинаковыми названиями
    @ Калачьян Григорий/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России 67 городов делят между собой 31 повторяющееся название, причём трижды встречаются такие города, как Александровск, Кировск и Советск.

    Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, всего в стране насчитывается 31 повторяющееся имя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскадастра. В ведомстве отметили: «В России насчитывается более 1250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)».

    По информации Роскадастра, чаще других встречаются такие города, как Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Так, по три города с именем Александровск находятся в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике. Три Кировска расположены в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике.

    Аналогичная ситуация с тремя Красноармейсками – в Саратовской, Московской областях и Донецкой Народной Республике; а также с тремя Приморсками – в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, и тремя Советсками – в Кировской, Калининградской и Тульской областях.

    Кроме этого, названия Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино встречаются дважды в разных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России скорректировали границы территориального моря на Балтике. В Херсонской области создали рабочую группу по вопросам землеустройства. Росрегистрацию и Роскадастр передали в Министерство экономического развития и торговли.

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    13 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных базы МВД России, в розыск объявлен один из лидеров «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    В карточке розыска сообщается, что он «разыскивается по статье УК», но не указано, о какой именно статье идет речь, передает РИА «Новости».

    Источники в правоохранительных органах сообщали, что уголовные дела открыты по статье о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

    «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) был создан в 2022 году. Его членами являются выходцы из России, которые перебрались на Украину и в ходе украинского конфликта участвуют в боевых и террористических действиях на стороне киевского режима.

    В июне Дзержинский райсуд Петербурга поместил под стражу 32-летнего Александра Попова, планировавшего вступить в террористическую организацию. В мае Южный окружной военный суд признал виновным жителя поселка Симеиз в Крыму и приговорил к 12 годам колонии строгого режима за планы вступить в «РДК» (признан террористическим и запрещен в России).

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    13 июля 2025, 03:46 • Новости дня
    Трамп заявил о расследовании генпрокурором США победы Байдена в 2020 году
    Трамп заявил о расследовании генпрокурором США победы Байдена в 2020 году
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокурор США Пэм Бонди проверяет обстоятельства «мошенничества» на выборах президента в 2020 году, когда победил Джо Байден, сообщил нынешний президент США Дональд Трамп.

    Трамп назвал выборы 2020 года «мошенническими и украденными». По его версии, демократы хотели «сделать то же самое в 2024 году». Трамп пояснил, что Бонди «изучает это в качестве генпрокурора», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с момента проведения выборов в 2020 году так и не признал победу Байдена. Сторонники экс-президента в январе 2021 года ворвались в Капитолий, пытаясь помешать утверждению результатов голосования. После победы Трампа на выборах в 2024 году против него были прекращены расследования, связанные с подстрекательством к мятежу.

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    13 июля 2025, 02:27 • Новости дня
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Формат переговоров с Россией в Стамбуле «практически исчерпал себя», заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

    «Этот формат практически исчерпал себя», – приводит слова Кислицы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он заявил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает предложений от Киева относительно сроков для проведения третьего раунда прямых переговоров. Песков также заявил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше».

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    13 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР

    Рогов сообщил о взятии российскими войсками села Грушевское на западе ДНР

    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Грушевское на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью перешло под контроль российских сил после боев с подразделениями ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили бойцов ВСУ из села Грушевское, находящегося на западе ДНР возле границы с Днепропетровской областью Украины, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Грушевское расположено вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное. Министерство обороны России ранее сообщало, что эти села уже освобождены от украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские военные ранее освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Российские бойцы прошли под огнем при освобождении Гнатовки в ДНР.

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    13 июля 2025, 09:28 • Новости дня
    У выпускников российских вузов выросли зарплатные ожидания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выпускники ведущих вузов России рассчитывают на стартовую зарплату свыше 79 тыс. руб., что на 16% выше прошлогоднего показателя, особенно выделяются ожидания студентов МГИМО, МФТИ и МИФИ, , говорится в результатах исследования компании Changellenge.

    Выпускники топ-30 высших учебных заведений России рассчитывают на среднюю стартовую зарплату в 79611 рублей, передает ТАСС. Такой показатель оказался на 16% выше прошлогоднего уровня, который составлял 68707 рублей. Аналитики отметили, что больше всех на высокую зарплату рассчитывают студенты МГИМО, МФТИ и МИФИ – их ожидания стартуют от 90 тыс. рублей.

    В исследовании сказано, что студенты практико-ориентированных вузов чаще участвуют в кейс-чемпионатах и карьерных мероприятиях в университетах – это отмечают от 20 до 41% опрошенных. При этом 61% студентов активно пользуются карьерными сайтами и профессиональными сообществами в соцсетях.

    По направлению подготовки различаются и оценки проблем: студенты ИТ-направлений больше всего недовольны оторванностью учебных программ от требований рынка, а представители технических специальностей – устаревшими программами и слабой подготовкой к работе на производстве.

    С третьего курса бакалавриата и особенно в магистратуре все больше студентов замечают недостатки практической части образования. Бакалавры чаще жалуются на нехватку профильных дисциплин, а магистры – на слабую связь с рынком труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский физико-технический институт возглавил рейтинг российских вузов по версии Forbes. Минобрнауки планирует скорректировать набор студентов в высшие учебные заведения с учетом приоритетных направлений для государства.

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