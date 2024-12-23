Владельца базы отдыха в Тобольске задержали после отравления детей хлором

Tекст: Валерия Городецкая

По данным управления СК России по Тюменской области, в результате посещения бассейна у 16 детей в возрасте от девяти до одиннадцати лет и младенца возникли симптомы отравления: кашель, покраснение глаз и кожи, а также тошнота, передает РИА «Новости». Также пострадали две женщины.

Все пострадавшие были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

Следственный комитет региона предъявил владельцу базы обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне… В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – уточнили в ведомстве. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу.

В июне было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковной Истре. В июле дети, отдыхающие в санатории Кузбасса, почувствовали себя плохо, после чего прокуратура начала проверку.