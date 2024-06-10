После массового отравления детей в парк-отеле в Подмосковье возбуждено дело

СК возбудил дело после массового отравления приехавших на спортивные сборы 14 детей

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве уточнили, что в больницу Красногорска с 6 по 9 июня обратились 14 детей, у всех была выявлена кишечная инфекция,

Установлено, что с 6 по 9 июня в больницу Красногорска с жалобами обратились 14 детей в возрасте от семи до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция, передает РИА «Новости».

После опроса преподавателей, родителей и детей, а также осмотра места происшествия, все сведения переданы в Роспотребнадзор для совместных следственных действий.

Кроме того, в Истринской городской прокуратуре заявили о начатой проверке в связи с отравлением детей. По данным ведомства, дети находятся на стационарном лечении, угрозы жизни нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Крыму шестеро детей отравились хлором в бассейне.