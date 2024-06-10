Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.4 комментария
После массового отравления детей в парк-отеле в Подмосковье возбуждено дело
СК возбудил дело после массового отравления приехавших на спортивные сборы 14 детей
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления приехавших на спортивные сборы 14 детей в парк-отеле в подмосковной Истре, сообщили в московском главке СК.
В ведомстве уточнили, что в больницу Красногорска с 6 по 9 июня обратились 14 детей, у всех была выявлена кишечная инфекция,
Установлено, что с 6 по 9 июня в больницу Красногорска с жалобами обратились 14 детей в возрасте от семи до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция, передает РИА «Новости».
После опроса преподавателей, родителей и детей, а также осмотра места происшествия, все сведения переданы в Роспотребнадзор для совместных следственных действий.
Кроме того, в Истринской городской прокуратуре заявили о начатой проверке в связи с отравлением детей. По данным ведомства, дети находятся на стационарном лечении, угрозы жизни нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Крыму шестеро детей отравились хлором в бассейне.