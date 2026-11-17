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Главный министр малайзийского штата Негери-Сембилан ушел в отставку
Bloomberg: Главный министр штата Негери-Сембилан в Малайзии ушел в отставку
Главный министр штата Негери-Сембилан в Малайзии Исмаил Ласим ушел в отставку на фоне многомесячной борьбы за власть между правящей коалицией «Барисан Насионал» и местным монархом.
Правящая коалиция в понедельник вечером выпустила заявление об отставке Исмаила Ласима. Причина ухода чиновника со своего поста не называется, пишет Bloomberg.
Отмечается, что на выходных Ласим отозвал письмо, в котором ставил под сомнение законность нахождения у власти монарха Туанку Мухриза Туанку Мунавира. Председатель правящей коалиции Ахмад Захид Хамиди предложит кандидатуру преемника, которую должен будет утвердить правитель штата.
Коалиция вырвала контроль над штатом у сторонников премьер-министра Анвара Ибрагима на августовских выборах. Месяц спустя монарх отозвал назначения сформированного правительством штата кабинета министров за их поддержку попытки сместить правителя от власти.
В штате Негери-Сембилан монарха избирают четыре вождя, и только они имеют полномочия отстранить его от власти. В июне они объявили о замене правителя, однако генеральный прокурор Малайзии и специальная комиссия признали этот шаг недействительным из-за недоказанности неспособности монарха выполнять свои обязанности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о немедленной депортации граждан Израиля в случае их обнаружения на территории страны. В мае пресс-служба дворца сообщила о публикации злоумышленниками поддельных заявлений от лица короля Малайзии в социальных сетях. Султан Ибрагим после визита в Россию пополнил свой автопарк российским лимузином Aurus Senat.