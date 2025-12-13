Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.11 комментариев
Президент Туркмении объявил о приоритете стратегических связей с Россией
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов анонсировал продолжение разностороннего партнерства между государствами, отметив значимость торгово-экономических и гуманитарных проектов.
В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла накануне в Ашхабаде, Сердар Бердымухамедов отметил, что развитие стратегического сотрудничества с Россией продолжает оставаться среди основных направлений во внешней политике Туркмении, передает ТАСС.
Президент Туркмении выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между странами, уточнив, что ключевую роль занимает именно развитие торгово-экономических связей, а также расширение культурно-гуманитарного взаимодействия, куда включены сферы науки, образования, здравоохранения и культуры.
В заключение официальной встречи президенты пожелали друг другу благополучия и дальнейших успехов.
Владимир Путин в рамках визита также принял участие в Международном форуме мира и доверия, прошедшем в Ашхабаде, и в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию нейтралитета Туркмении.
Форум собрал президентов Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и премьер-министров Азербайджана, Грузии и Пакистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил визит в Туркмению.
В Ашхабаде стартовала серия двусторонних переговоров Владимира Путина с лидерами ряда стран.
Российские компании намерены реализовывать новые инвестиционные проекты в Туркменистане.