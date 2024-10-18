18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.7 комментариев
Медведев заявил о попытке Киева создать «грязную бомбу»
Медведев: Украина обладает возможностями для создания «грязной бомбы»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Киев обладает необходимыми ресурсами и специалистами для создания «грязной бомбы», что может представлять серьезную угрозу.
В своем Telegram-канале он указал, что на Украине предпринимаются попытки создания так называемой грязной бомбы. Медведев отметил, что у киевского режима есть все возможности для этого. Он подчеркнул наличие нужного сырья, технологий и специалистов, а также возможность использования лабораторий советских времен для изготовления заряда небольшой мощности.
«Часики тикают», – предостерег Медведев.
Замглавы Совбеза также прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале конфликта на Украине.
Медведев назвал это признание важным на будущее, однако отметил, что оно не изменит позицию США, даже если Трамп снова станет президентом.
Он подчеркнул, что признание Трампа о вине Зеленского говорит о многом и чрезвычайно важно на перспективу.
Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что в разговоре с Трампом он упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО. Позже в офисе украинского Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.