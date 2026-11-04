В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.12 комментариев
В Подмосковье впервые за сезон сформировался снежный покров
В Подмосковье впервые в осенне-зимнем сезоне образовался снежный покров
В Подмосковье впервые в текущем сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В подмосковном Дмитрове высота снежного покрова достигла одного сантиметра. Кроме того, заряды снега были зафиксированы на территории Новой Москвы, сообщил Тишковец.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Гидрометцентр предупредил об объявлении желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за возможной гололедицы.
Во вторник на северо-западе Московского региона пошел первый в сезоне снег.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала появление временного снежного покрова в столице.