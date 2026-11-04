В Подмосковье впервые за сезон сформировался снежный покров

В Подмосковье впервые в осенне-зимнем сезоне образовался снежный покров

Tекст: Мария Иванова

В подмосковном Дмитрове высота снежного покрова достигла одного сантиметра. Кроме того, заряды снега были зафиксированы на территории Новой Москвы, сообщил Тишковец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Гидрометцентр предупредил об объявлении желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за возможной гололедицы.

Во вторник на северо-западе Московского региона пошел первый в сезоне снег.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала появление временного снежного покрова в столице.