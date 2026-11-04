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Украинские военные отравляли колодцы в Купянске
ВСУ отравляли воду в колодцах Купянска до освобождения города
До освобождения Купянска украинские военные отравляли колодцы и открытые источники воды, сообщил инструктор БПЛА окружного учебного центра Московского военного округа с позывным Якут.
Украинские боевики целенаправленно делали воду непригодной для питья. Также с дронов сбрасывались бутылки с отравленной жидкостью, сказал собеседник РИА «Новости».
«Было тяжело, особенно в жаркое время года, поэтому они этим пользовались», – добавил он.
Иногда ВСУ сбрасывали замаскированные взрывные устройства в виде телефонов, раций и пауэрбанков.
Освобождение Купянска, по данным Минобороны, было завершено 21 ноября 2025 года.
Ранее российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей.