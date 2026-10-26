Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

Tекст: Катерина Туманова

«Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.