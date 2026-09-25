США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине

США не включили ракеты для Patriot в пакет военпомощи Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Ракеты Patriot в комплект не входят. Один из источников сообщил, что в состав военной техники не входили ракеты Patriot. <...> Война США в Иране и война на Украине истощили мировые запасы Patriot, и Киев умоляет о предоставлении новых», – сообщило Reuters.

Команда президента США Дональда Трампа обязалась потратить почти все 400 млн долларов военной помощи Киеву, чтобы средства не сгорели до 30 сентября.

По данным источников, к началу текущей недели было направлено 307 млн долларов из 400 млн долларов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 93 млн долларов власти планируют зарезервировать до конца финансового года, который завершается 30 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава обещала поставить Киеву очередную партию ракет для комплексов Patriot. Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины.

В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.



