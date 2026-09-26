Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Маэстро Гергиев назвал три столпа спасения мира
Маэстро Гергиев назвал ум и красоту залогом спасения мира
Таких тяжелых времен, какие пережили люди в СССР и России, когда звучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, был блокадный Ленинград и война, не будет, уверен дирижер, народный артист России Валерий Гергиев, но и в современных реалиях символами спасения останутся те же, о которых говорил Достоевский.
«Мир через музыку, через красоту, как это и говорит до сих пор Федор Достоевский в своих произведениях. Красота спасет мир. Если что-либо и спасет мир, то это ум, красота и умение слышать других», – сказал он RT.
Он рассказал, что музыканты в оркестре моментально чувствуют, если кто-то из коллег плохо слышит.
«Они моментально чувствуют, что ансамбль и красота нарушены. Для этого нужно особое чувство – умение слышать. Я думаю, что и мировые лидеры, и люди, которые берут на себя задачу судить, смогут слышать вновь. Ясно, насколько это возможно», – добавил музыкант.
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