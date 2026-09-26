Маэстро Гергиев назвал три столпа спасения мира

Маэстро Гергиев назвал ум и красоту залогом спасения мира

Tекст: Катерина Туманова

«Мир через музыку, через красоту, как это и говорит до сих пор Федор Достоевский в своих произведениях. Красота спасет мир. Если что-либо и спасет мир, то это ум, красота и умение слышать других», – сказал он RT.

Он рассказал, что музыканты в оркестре моментально чувствуют, если кто-то из коллег плохо слышит.

«Они моментально чувствуют, что ансамбль и красота нарушены. Для этого нужно особое чувство – умение слышать. Я думаю, что и мировые лидеры, и люди, которые берут на себя задачу судить, смогут слышать вновь. Ясно, насколько это возможно», – добавил музыкант.

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