Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул значимость культурного диалога в условиях современных вызовов, передает РИА «Новости». По словам главы государства, культура остается важнейшим инструментом взаимодействия между народами.

«Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на «стоп» из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений», – сказал президент в ходе своего выступления.

XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит в Северной столице с 24 по 26 сентября.

В начале сентября Владимир Путин пригласил деятелей культуры из стран ШОС на профильный форум в Петербург.

Годом ранее на этом мероприятии глава государства подчеркнул важность открытости и взаимного уважения между странами.

До этого российский лидер назвал культуру оружием геополитических интриг в руках глобалистских элит.