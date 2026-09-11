Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?2 комментария
В Кремле назвали условие встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС
Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться при их присутствии на АТЭС
Встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума, передает РИА «Новости». По его словам, главное требование для организации встречи – одновременное нахождение всех трех государственных деятелей в принимающей стране.
«Для этого нужно, чтобы все три лидера были в Китае. То, что один лидер будет – это миллион процентов. Это китайский лидер», – подчеркнул Ушаков, отвечая на вопросы журналистов о возможных обстоятельствах проведения переговоров.
Представитель Кремля также добавил, что Путин уже подтвердил свое намерение посетить мероприятие. Кроме того, американская сторона тоже готовит визит Дональда Трампа на саммит, который состоится с 18 по 19 ноября 2026 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.
Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал на активное обсуждение идеи подобного саммита в обществе.