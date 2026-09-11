В Кремле назвали условие встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться при их присутствии на АТЭС

Tекст: Вера Басилая

Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума, передает РИА «Новости». По его словам, главное требование для организации встречи – одновременное нахождение всех трех государственных деятелей в принимающей стране.

«Для этого нужно, чтобы все три лидера были в Китае. То, что один лидер будет – это миллион процентов. Это китайский лидер», – подчеркнул Ушаков, отвечая на вопросы журналистов о возможных обстоятельствах проведения переговоров.

Представитель Кремля также добавил, что Путин уже подтвердил свое намерение посетить мероприятие. Кроме того, американская сторона тоже готовит визит Дональда Трампа на саммит, который состоится с 18 по 19 ноября 2026 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал на активное обсуждение идеи подобного саммита в обществе.