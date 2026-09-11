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Песков сообщил об отсутствии планов новых контактов Путина и Вучича
Песков: Планов по новым контактам Путина и Вучича нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных планов по новым контактам президента России Владимира Путина и Александра Вучича на фоне слухов об отставке лидера Сербии.
Песков сообщил об отсутствии конкретных планов по новым контактам президентов России и Сербии. Заявление прозвучало на фоне недавних сообщений о возможной отставке сербского главы государства, отмечает РИА «Новости».
«Нет, пока каких-то конкретных планов нет», – пояснил официальный представитель Кремля журналистам агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич решил сложить полномочия после возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом на пост премьер-министра страны. Напомним, что весной российский и сербский лидеры провели телефонный разговор.