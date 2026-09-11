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Хакеры обрушили правительственные сайты Молдавии
В Молдавии временно перестали работать сайты правительства и администрации президента из-за массированных DDoS-атак на государственные ресурсы, сообщили в Службе информационных технологий и кибербезопасности республики.
Несколько государственных интернет-ресурсов Молдавии в пятницу прекратили работу в результате масштабных кибератак, передает РИА «Новости». «Некоторые правительственные сайты Молдовы подверглись DDoS-атаке, что может вызвать трудности в работе с ними или временную их недоступность», – приводит агентство заявление Службы информационных технологий и кибербезопасности республики.
В ведомстве уточнили, что причины произошедшего пока остаются неизвестными. Специалисты на данный момент не могут назвать сроки полного восстановления работоспособности ресурсов. Сообщается, что среди пострадавших платформ оказались официальные порталы правительства и администрации президента страны.
В ноябре 2024 года Центральная избирательная комиссия Молдавии зафиксировала кибератаку на свои серверы.
В июле текущего года власти Франции заявили о масштабной кампании кибератак в нескольких европейских странах.
В августе специалисты Роскомнадзора отразили более тысячи DDoS-атак на российские системы государственного управления.