ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах

ЦИК Молдавии сообщил о 103 нарушениях на участках и кибератаке на серверы

Tекст: Вера Басилая

Центральная избирательная комиссия Молдавии проинформировала о 103 случаях нарушений, произошедших на избирательных участках, передает РИА «Новости».

Караман уточнила, что среди нарушений: фотографирование бюллетеней (42 случая), повреждение бюллетеней (20 случаев), вынос бюллетеней (два случая), запрещенная агитация (два случая), несанкционированная демонстрация (шесть случаев) и незаконный подвоз избирателей (12 случаев). Полиция расследует каждый из инцидентов.

Караман также сообщила, что в течение дня предотвращено 18 случаев избирательной коррупции. Специалисты работают над устранением всех выявленных нарушений.

Кроме того, на серверы Центризбиркома была совершена кибератака типа DDoS, это временно замедлило работу системы регистрации голосующих, передает ТАСС.

По словам Караман, функциональность системы была восстановлена после вмешательства технических специалистов.

Явка избирателей на выборах достигла 43,01% к 16:00 по местному времени, что соответствует более 1,28 млн проголосовавших. Для сравнения, в первом туре голосования явка к этому времени составляла более 39%.

Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья.

До этого ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся, а на этих выборах в Молдавии зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.