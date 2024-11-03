Мост между Приднестровьем и Молдавией перекрыли во время голосования

Полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из ПМР

Tекст: Вера Басилая

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что перекрытие связано с сообщениями о возможной угрозе безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, со стороны города Резина в Молдавии сообщили, что якобы на данном направлении что-то заминировано, из-за чего движение транспорта прекращено.

Беляков заявил, что представители приднестровской стороны в ОКК инициировали выезд военных наблюдателей из числа миротворцев на место событий.

Он отметил, что граждане Приднестровья, которые хотели проголосовать на президентских выборах в Молдавии, не могут перейти на другую сторону из-за закрытия моста.

Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что мост перекрыли из-за человека с подозрительным ящиком, который отказался сотрудничать с полицией и раскрыть его содержимое.

Ранее ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся.

На этих выборах в Молдавии зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

Первый тур выборов и референдум за вступление Молдавии в ЕС прошли для действующей власти очень сложно, после чего руководство страны обвинило сотни людей в подкупе избирателей.