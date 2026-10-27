Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Путин сообщил о росте товарооборота России и Ирана
Путин сообщил о росте товарооборота России и Ирана на 10,4%
Президент России Владимир Путин сообщил, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Москвой и Тегераном увеличился на 10,4%.
Об этом глава российского государства заявил во вторник на двусторонних переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле, передает РИА «Новости».
«Хочу отметить, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Продолжается строительство атомной электростанции «Бушер», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В субботу российское посольство в Тегеране и госкорпорация «Росатом» опровергли информацию о начале эвакуации специалистов с территории иранской атомной электростанции «Бушер».
Иранский посол Казем Джалали сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество на встрече в Москве.