    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Каллас заговорила о победе России
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 21:17 • Новости дня

    Подростки устроили массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке

    Tекст: Вера Басилая

    В подмосковной электричке Монино – Москва группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста, участники погрома были задержаны, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    Около 20 несовершеннолетних юношей и девушек устроили погром в электричке Монино – Москва и напали на помощника машиниста, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России, нарушители, возраст которых от 13 до 16 лет, были задержаны сотрудниками транспортной полиции на станции Москва-Ярославская и доставлены в дежурную часть. Один из задержанных, житель Подмосковья 2009 года рождения, признал, что выстрелил в лицо помощника машиниста из пускового устройства, причинив ему телесные повреждения.

    В дежурную часть поступило заявление от тридцатитрехлетнего помощника машиниста. Мужчина сообщил, что примерно 20 подростков разбили два десятка стеклопакетов в вагонах, применили газовый баллончик и нанесли ему побои. Орудие преступления изъято, пострадавший получил медицинскую помощь.

    Полиция установила, что вечером 10 ноября подростки попытались похитить огнетушители из кабины машиниста, после чего помощник машиниста, ехавший на работу в хвостовом вагоне электропоезда, пытался остановить хулиганов. В ответ они распылили в его сторону перцовый баллон и выстрелили из устройства, затем устроили погром и скрылись. Два пригородных электропоезда были отменены из-за произошедшего.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115  и ст. 213 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганство). Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников.

    Ранее группа подростков распылила газовый баллончик в электричке сообщением Александров – Москва. Подростки также применили нож и молоток против троих пассажиров. В результате нападения двое пассажиров получили травмы.

    15 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Каллас заговорила о победе России
    Каллас заговорила о победе России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Каллас заявила о необходимости продолжения санкционного давления против России, передает РИА «Новости». Она призвала страны Евросоюза увеличить поддержку Украины и не ослаблять введенные ранее ограничения.

    По словам Каллас, «поддержка Украины – сущая мелочь по сравнению с ценой победы России». Глава дипведомства подчеркнула, что политические и экономические усилия Евросоюза в поддержку Киева необходимо сохранить, несмотря на расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет антироссийских санкций.

    Каллас также признала провал встречи «коалиции желающих» по теме Украины.

    Она ранее заявила, что Европа и Киев обязательно должны принимать участие в любых будущих мирных переговорах по ситуации на Украине.

    Комментарии (14)
    15 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    Комментарии (22)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    Комментарии (32)
    15 ноября 2025, 06:31 • Новости дня
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»

    Гончаренко: НАБУ вручило ходатайство об аресте куму Зеленского Чернышову

    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов получил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Ходатайство Чернышову вручили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает ТАСС.

    Депутат отметил, что Чернышов «одновременно является кумом Зеленского». Он пояснил, что состоится «судебное заседание, где будет решено о содержании под стражей Чернышова».

    В НАБУ уточнили, что Чернышов был замечен среди посетителей объекта, где предположительно происходила легализация преступных доходов. НАБУ задокументировало передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация дел – статья о незаконном обогащении.

    Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Чернышов может попытаться скрыться за границей и что заключение под стражу минимизирует риски давления на свидетелей.

    Чернышову предъявлены два обвинения: одно связано со схемой бизнесмена Тимура Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября, другое – с коррупционными нарушениями в строительной сфере.

    Летом вокруг чиновника разгорелся скандал после его внезапной командировки, совпавшей с предъявлением обвинений его соратникам – многие предположили, что он покинул страну. Суд отпустил его под залог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по «делу Миндича» обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина. Кроме того, обвинения предъявлены Чернышову. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

    Комментарии (6)
    15 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS

    Ученый Леб заявил о признаках искусственного происхождения у объекта 3I/ATLAS

    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS
    @ NASA

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS остался единым телом после прохождения вблизи Солнца, что вызвало удивление у специалистов.

    Космический объект 3I/ATLAS венось вызвал удивление в научном сообществе благодаря признакам возможного искусственного происхождения, передает РИА «Новости».

    Как сообщил в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб, снимки, сделанные 11 ноября, показали, что объект продолжает существовать как активное единое тело, несмотря на близкий проход к Солнцу. «Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», – написал Леб.

    Ученый подчеркнул, что аномалии поведения 3I/ATLAS ставят перед исследователями новые вопросы. Часть специалистов не согласна с кометной природой объекта, считая его возможным инопланетным кораблем. Ранее Леб выражал мнение, что недавний маневр объекта мог быть вызван мощным выбросом газа, что обычно приводит к потере значительной части массы.

    Межзвездный объект был открыт 1 июля. По данным астрономов, кома 3I/ATLAS, то есть облако газа и пыли вокруг ядра, достигает примерно 24 километров в диаметре, а возраст объекта оценивается в 7,5 млрд лет, что делает комету одной из древнейших, известных ученым.

    В сентябре Леб рассказывал, что 3I/ATLAS начал менять цвет, что указывает на «аномальную эволюцию» объекта. В августе тот же ученый отмечал, что межзвездный объект излучает свет, похожий на автомобильные фары, причину этого свечения наука пока объяснить не может.

    При этом российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков заявил, что комета 3I/ATLAS не имеет отношения к деятельности инопланетян.

    Ранее астрономы зафиксировали необычное поведение этой межзвездной кометы.

    Китайский зонд впервые отследил движение объекта 3I/ATLAS.

    Комментарии (8)
    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    Комментарии (13)
    15 ноября 2025, 13:35 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12

    Эксперт Кнутов: США развернут тактическое ядерное оружие недалеко от российских границ

    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    @ Craig Fritz/sandia.gov

    Tекст: Андрей Резчиков

    После испытаний бомбы B61-12 истребитель F-35 становится самолетом для нанесения превентивного ядерного удара, это равнозначно тому, что американцы фактически начинают возвращаться к своей стратегии времен холодной войны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно об успешных испытаниях в США ядерной гравитационной бомбы B61-12.

    «Ядерная гравитационная бомба B61-12 отличается от предыдущих моделей тем, что на ней установлена система планирования, которая позволяет преодолевать несколько десятков километров. Хвостовик обеспечивает высокую точность и управляемость бомбой в полете. Но главное – эту бомбу можно сбросить, не боясь, что самолет настигнет ударная волна», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    По его словам, для B61-12 существует несколько вариантов боевой части в диапазоне от 0,7 до 50 килотонн. «Эта бомба создавалась именно с таким расчетом, чтобы ее можно было размещать в отсеках малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35, изготовленного из радиопоглощающего покрытия. Таким образом, бомба не будет видна на экранах радаров», – добавил полковник в отставке.

    По прогнозу Кнутова, американцы будут проводить испытания B61-12 в связке и с другими самолетами, в том числе с перспективным стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider.

    «После завершения испытаний F-35 смогут наносить высокоточные удары с помощью ядерного оружия относительно небольшой мощности, поражать объекты ПВО, командные пункты, узлы связи и таким образом расчищать дорогу для обычной авиации, которая после уничтожения средств ПВО сможет безнаказанно действовать в небе противника», – пояснил эксперт.

    Таким образом F-35 становится самолетом для нанесения превентивного ядерного удара. «Это равнозначно тому, что американцы фактически начинают возвращаться к своей стратегии времен холодной войны, когда они должны были нанести противнику ущерб с таким расчетом, чтобы СССР не смог ответить», – полагает спикер.

    Кнутов напомнил о том, что в Британии воссоздана военная база, на которой хранятся в том числе бомбы B61-12. Такие же базы существуют в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии, также существует вероятность их размещения в Турции.

    «Прошедшие испытания говорят о том, что тактическое ядерное оружие США будет развернуто недалеко от российских границ», – добавил спикер.

    У России есть целый спектр возможных асимметричных и симметричных ответов. На усиление точности и живучести американских тактических ядерных сил Москва может предпринять немедленные и долгосрочные военно-технические меры. Среди них развертывание С-350 «Витязь» – зенитного ракетного комплекса средней дальности нового поколения, комплексов С-400 и С-500. При этом возможны удары по местам базирования F-35 и складам с ядерными бомбами.

    «Но приоритетом является превентивный удар тактическим ядерным оружием, например, с помощью «Орешника» или модернизированных «Искандеров», которые в перспективе могут получить дальность нанесения удара до двух тыс. километров. Либо речь может идти о других средствах поражения, например, крылатых ракет, которые могут поражать аэродромы и места хранения американского ядерного оружия», – подчеркнул Кнутов, добавив, что у России также должны быть возможности перехвата F-35 с B61-12 на подлете к ее территории.

    Накануне стало известно, что США провели в Неваде серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35. Во время тестов с 19 по 21 августа «инертные единицы» бомбы B61-12 были доставлены и сброшены самолетом F-35. Испытания были признаны успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения, а также подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

    Подчеркивается, что серия испытаний включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом. В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

    Добавим, что президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о возможном в будущем ядерном испытании. «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – заявил Трамп.

    На вопрос о сроках испытаний он ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».

    Комментарии (5)
    15 ноября 2025, 16:51 • Новости дня
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, заявил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.

    Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик, заявил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, передает РИА «Новости». В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт отметил, что отвечающий за разрушение украинского общества Зеленский не сможет это пережить.

    «Я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», – заявил Риттер.

    По мнению Риттера, на украинские власти сейчас оказывается огромное давление из-за российских авиаударов по энергетической инфраструктуре страны и коррупционных скандалов в рамках этой сферы. Эти события, по словам аналитика, осложняют ситуацию для руководства страны, в частности – лично для Зеленского.

    На этой неделе Зеленский совершит экстренный визит в Грецию, чтобы попросить у Кириакоса Мицотакиса ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.

    СМИ писали, что Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит ухудшить положение Зеленского и каждый день приносит ему новое ухудшение позиций.

    Комментарии (6)
    15 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    США провели испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12
    США провели испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12
    @ defense.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Серия летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35 была проведена в Неваде, сообщили в Сандийской национальной лаборатории минэнерго США.

    Во время тестов с 19 по 21 августа «инертные единицы» бомбы B61-12 были доставлены и сброшены самолетом F-35, передает РИА «Новости».

    Испытания были признаны успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения, а также подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

    Подчеркивается, что серия испытаний включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом.

    В лаборатории добавили, что в конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки. Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания.

    Комментарии (9)
    15 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd Уотерс заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

     Уотерс предсказал скорое истощение людских ресурсов на Украине, передает РИА «Новости». «Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется. Они исчезнут», – заявил Уотерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал провести на востоке Украины референдум о присоединении к России.

    Музыкант ранее заявил, что западные страны пытаются выставить президента России Владимира Путина в плохом свете.

    Уотерс также дал интервью юной журналистке из Луганска.

    Комментарии (9)
    15 ноября 2025, 10:14 • Новости дня
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов

    Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца

    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    @ пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В Московском авиационном институте наградили молодых инженеров за внедрение инноваций в области артиллерийских боеприпасов и средств борьбы с дронами.

    Российские оружейники получили Премию имени Николая Макаровца за ряд инновационных разработок в сфере вооружений, сообщает «Ростех».

    В пресс-службе корпорации отметили, что специалисты нашли способ увеличить дальность артиллерийских боеприпасов, создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

    Торжественная церемония награждения прошла в Московском авиационном институте. Премия учреждена для поощрения молодых специалистов и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий. В этом году количество заявок достигло рекордных 148.

    В технических номинациях отметили новые решения для производства боеприпасов, внедрение аддитивных технологий, разработки для контроля лазерных прицельных каналов и безопасные технологии снаряжения капсюлей. Среди гражданских проектов выделили оборудование для увеличения добычи нефти и газа, а также облегчtнные панели для судостроения.

    Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул: «За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов». Также чествовали ветеранов отрасли, посвятивших более 30 лет развитию предприятий.

    Премия носит имя Николая Макаровца, выдающегося ученого по ракетной технике и героя России. Под его руководством были предложены десятки технических решений, авторский портфель Макаровца включает более 300 научных трудов и 140 патентов.

    Напомнрм, накануне стало известно, что корпорация «Ростех» запустила производство интеллектуальных систем наведения для ударных беспилотников.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Комментарии (6)
    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Бумеранг» успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    По его словам, FPV-дрон «Бумеранг» продемонстрировал рекордную дальность применения, поразив объект ВСУ на расстоянии 57 км, передает ТАСС.

    Источник отметил, что рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. «Дрон »Бумеранг« поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», – сообщил он.

    Собеседник агентства также уточнил, что данное техническое решение только начинает применяться в зоне спецоперации на Украине. Усиленные «Бумеранги» с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган» в зоне спецоперации. Беспилотник-разведчик «Сова» включили в работу в зоне спецоперации на Украине. Бойцы группировки «Запад» применили дроны для прокладки связи.

    Комментарии (4)
    15 ноября 2025, 14:16 • Новости дня
    Блогеров позабавила Lada Aura с расцветкой в стиле Maybach
    Блогеров позабавила Lada Aura с расцветкой в стиле Maybach
    @ t.me/maximkadakov

    Tекст: Вера Басилая

    На Московском автосалоне показали необычный стретч-седан Lada Aura: автомобиль выделяется двухцветной окраской кузова, повторяющей стиль лимузинов Maybach. Экспонат стал одним из самых обсуждаемых на выставке, привлек внимание блогеров и посетителей стенда.

    Уникальный стретч-седан Lada Aura с двухцветным кузовом был представлен на Московском автосалоне, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Колясников.

    Он обратил внимание на то, что автомобиль выделяется сочетанием жемчужно-белого верха и бордового низа, а также крупными колесными дисками, которые вызывают устойчивые ассоциации с роскошным лимузином Mercedes-Maybach. По словам блогера, по состоянию на середину ноября Lada Aura стоит 2 599 000 рублей без учета скидок.

    Колясников отметил, что именно расцветка и диски делают автомобиль похожим на продукцию Maybach, и с иронией поинтересовался: «До слез. Рулевое то хоть работает у этого «Майбаха»?»

    Ранее компания «АвтоВАЗ» подала заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut в Роспатент.

    Компания представила новый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta на Петербургском международном экономическом форуме.

    На этом же форуме «АвтоВАЗ» презентовал новую версию Lada Aura для такси с традиционной желтой полосой и черными «шашками» на кузове.

    Комментарии (11)
    15 ноября 2025, 11:45 • Новости дня
    Молдавский депутат связал появление геев в республике с приездом Пушкина

    Депутат Друцэ: Геи в Молдавии появились после приезда Пушкина

    Молдавский депутат связал появление геев в республике с приездом Пушкина
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат молдавского парламента Михай Друцэ привел необычную версию появления ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Бессарабии, связав это с приездом российского поэта Александра Пушкина.

    Во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ выступил с резонансным заявлением, передает Телеграм-канал KP Moldova.

    По словам Друцэ, распространение ЛГБТ-движения в стране якобы было связано с приходом Российской империи и непосредственно приездом Пушкина в Бессарабию.

    Депутат отметил, что «геи в Бессарабии появились с Российской империей – и лично с приездом Пушкина».

    Инициатива о закрытии РЦНК обсуждалась на фоне антироссийских настроений среди части депутатского корпуса. Законопроект предусматривает прекращение деятельности организации, связанной с российской культурой и просветительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 ноября парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии Русского дома в Кишиневе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии продолжает курс на негативное отношение к России, действуя в ущерб интересам собственного населения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила заявления Кишинева о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

    Комментарии (35)
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    FT: Коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского
    Депутат бундестага счел «безумием» возможную продажу «Северного потока»
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Мужчина погиб после проникновения в чужую квартиру в Звенигороде
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

