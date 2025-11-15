В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Подростки устроили массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке
В подмосковной электричке Монино – Москва группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста, участники погрома были задержаны, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Около 20 несовершеннолетних юношей и девушек устроили погром в электричке Монино – Москва и напали на помощника машиниста, передает ТАСС.
По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России, нарушители, возраст которых от 13 до 16 лет, были задержаны сотрудниками транспортной полиции на станции Москва-Ярославская и доставлены в дежурную часть. Один из задержанных, житель Подмосковья 2009 года рождения, признал, что выстрелил в лицо помощника машиниста из пускового устройства, причинив ему телесные повреждения.
В дежурную часть поступило заявление от тридцатитрехлетнего помощника машиниста. Мужчина сообщил, что примерно 20 подростков разбили два десятка стеклопакетов в вагонах, применили газовый баллончик и нанесли ему побои. Орудие преступления изъято, пострадавший получил медицинскую помощь.
Полиция установила, что вечером 10 ноября подростки попытались похитить огнетушители из кабины машиниста, после чего помощник машиниста, ехавший на работу в хвостовом вагоне электропоезда, пытался остановить хулиганов. В ответ они распылили в его сторону перцовый баллон и выстрелили из устройства, затем устроили погром и скрылись. Два пригородных электропоезда были отменены из-за произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 и ст. 213 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганство). Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников.
Ранее группа подростков распылила газовый баллончик в электричке сообщением Александров – Москва. Подростки также применили нож и молоток против троих пассажиров. В результате нападения двое пассажиров получили травмы.