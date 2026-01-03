Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
США нанесли удары по Венесуэле
В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем?
Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. В документе говорится, что режим вводится «с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе». Также акцентируется, что «вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».
Причиной стали взрывы, прогремевшие в столице Венесуэлы Каракасе около двух ночи (9.00 мск), в общей сложности их было семь. Как передает Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.
Между тем, официальный представитель правительства страны обвинил в атаке США и отметил: «Цель нападения – взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы».
Каракас также подчеркнул, что Вашингтону не удастся реализовать свои планы относительно ресурсов республики. Власти Венесуэлы убеждены, что смогут эффективно отстоять свои интересы и не допустят перехода полезных ископаемых под контроль Соединенных Штатов.
На этом фоне глава МИД страны Иван Хиль сообщил, что ведомство осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики. В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
«Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении.
В СМИ также появились кадры, на которых видна венесуэльская бронетехника, следующая по улицам Каракаса недалеко от президентского дворца Мирафлорес. Между тем, Международный аэропорт Каракаса, предварительно, под контролем военных США и готов принять транспортные самолеты с военной техникой, утверждает пресса.
Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил атаку на Каракас. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары, направленные против Венесуэлы». На своей странице в социальной сети Truth Social он также указал, что Николас Мадуро вместе с женой был схвачен и вывезен из страны.
В свою очередь американское посольство в столице Колумбии Боготе выпустило экстренное заявление с призывом к американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу.
«Посольство США в Боготе информировано о сообщениях про взрывы в Каракасе (Венесуэла) и его окрестностях. Посольство США в Боготе (Колумбия) призывает американских граждан не ездить в Венесуэлу. Американские граждане, находящиеся в Венесуэле, должны укрыться», – отмечается в официальном заявлении.
Посольство особо подчеркивает, что граждане США, уже находящиеся на территории Венесуэлы, должны принять необходимые меры предосторожности и не покидать своих убежищ, чтобы минимизировать возможные риски.
Атака США уже вызвала негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, Президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле, передает ТАСС. В своем заявлении в соцсетях он сообщил: «В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение».
Петро уточнил, что по столице страны был нанесен ракетный удар. Он подчеркнул необходимость немедленно собрать представителей ОАГ и ООН в связи с происходящим.
Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, заявил посол России Сергей Мелик-Багдасаров. Организованных туристов из России в Каракасе нет, сообщили в АТОР.