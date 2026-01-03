Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
США призвали граждан немедленно отказаться от поездок в Венесуэлу
Американское посольство в Боготе рекомендовало гражданам США воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за сообщений о взрывах в Каракасе.
Посольство США в столице Колумбии Боготе выпустило экстренное заявление с призывом к американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу, передает РИА «Новости». Диппредставительство объяснило эту меру информацией о сообщениях о взрывах в Каракасе и его окрестностях, что создало дополнительные риски для безопасности иностранцев.
«Посольство США в Боготе информировано о сообщениях про взрывы в Каракасе (Венесуэла) и его окрестностях. Посольство США в Боготе (Колумбия) призывает американских граждан не ездить в Венесуэлу. Американские граждане, находящиеся в Венесуэле, должны укрыться», – отмечается в официальном заявлении.
Посольство особо подчеркивает, что граждане США, уже находящиеся на территории Венесуэлы, должны принять необходимые меры предосторожности и не покидать своих убежищ, чтобы минимизировать возможные риски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооружённые силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.
Венесуэла развернула вооружённые силы для защиты суверенитета страны.
В Каракасе прогремели семь взрывов.
Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по столице Венесуэлы.