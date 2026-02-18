Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинская сторона в результате боев потеряла более взвода живой силы из состава 225-го ОШП ВСУ, две боевые бронированные машины и два пункта управления БПЛА, указал собеседник ТАСС.

Кроме того, ВСУ потеряли пять гексакоптеров типа «Баба-яга».

Источник добавил, что взятие Криничного имеет большое значение для дальнейшего продвижения на запад. Линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть более чем на пять километров от Гуляйполя. Сейчас фронт выровнен по железной дороге.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области.